GD撒娇紧贴李洙赫，不满年纪被说大了：我才33岁好嘛

GD撒娇紧贴李洙赫，不满年纪被说大了：我才33岁好嘛

明星   2022年6月22日   星期三08:48   Tracy  

（封面图源：李洙赫IG截图、GD IG截图）

G-Dragon和好兄弟李洙赫合影贴超近。

20日，李洙赫在个人IG Story上公开了和GD的合影，两人走在街上，GD乖巧地将头靠在李洙赫的肩膀上。 李洙赫配文写道：「2022 35岁」，似乎是在吐槽GD都已经35岁了，怎么还这么爱撒娇。 GD也将照片转发到了自己的IG Story里，还纠正对方：「FOREVER YOUNG，不是不是，我才33岁好嘛？」 GD所说的33岁是实岁，而李洙赫所说的35岁则是虚岁。
（图源：李洙赫IG截图）

GD和李洙赫也是令人羡慕的一段神仙好友，一个还不是模特，一个还只是练习生时就已经是好兄弟了，李洙赫曾经在采访中表示自己是看著GD一步步走向成功，很为他高兴，也认为他有很多值得学习的地方。

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