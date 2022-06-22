GD撒娇紧贴李洙赫，不满年纪被说大了：我才33岁好嘛

G-Dragon和好兄弟李洙赫合影贴超近。

20日，李洙赫在个人IG Story上公开了和GD的合影，两人走在街上，GD乖巧地将头靠在李洙赫的肩膀上。 李洙赫配文写道：「2022 35岁」，似乎是在吐槽GD都已经35岁了，怎么还这么爱撒娇。 GD也将照片转发到了自己的IG Story里，还纠正对方：「FOREVER YOUNG，不是不是，我才33岁好嘛？」 GD所说的33岁是实岁，而李洙赫所说的35岁则是虚岁。





220620 지드래곤 인스타 스토리 이수혁 pic.twitter.com/cbdsXMQcvF — 꼼 (@w_ggom_) June 19, 2022

GD和李洙赫也是令人羡慕的一段神仙好友，一个还不是模特，一个还只是练习生时就已经是好兄弟了，李洙赫曾经在采访中表示自己是看著GD一步步走向成功，很为他高兴，也认为他有很多值得学习的地方。



지드래곤은 흡혈귀와 식사 중? 88년생 동갑내기 절친 인증 '이수혁을 배경으로…' http://t.co/EbW8TWrqLy pic.twitter.com/GBLxKwdZEb — 뉴스타운 (@newstown1) September 15, 2015

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