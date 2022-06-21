《黑话律师》李钟硕、润娥成为「高颜值夫妻档」！看护理师妻子如何洗去律师丈夫的污名

「我的家人，我来守护！」不像外表般的柔弱，润娥这次饰演的是「性格强硬」的护理师，同时也是一位妻子，非常好奇她会如何呈现了～

预计於下月（7月）接档《医法刑事》的MBC新金土剧（周五、六播出）《黑话律师》，由《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》吴忠焕导演执导，新人编剧河蓝执笔，描述胜率只有10%的三流律师「朴昌浩」，偶然负责一桩杀人案后，突然从「Big Mouth」被冤枉成人尽皆知的诈骗犯「Big Mouse」。为了生存和守护家人，努力揭露庞大阴谋和特权阶层丑陋真相的故事。由李钟硕、润娥主演，金柱宪、玉子妍、杨庆元、郭东延等人共演。







李钟硕饰演「朴昌浩」，因为讲话多於办事的性格，被法律界同僚嘲讽为大嘴巴（Big Mouth），想不到被人指控是发音相似的天才诈骗犯Big Mouse含冤入狱。 为了生存下来，他只能把自己变成真正的Big Mouse。

李钟硕於去年（2021年）退伍，并选择曾合作过《当你沉睡时》的吴忠焕导演新作――《黑话律师》，成为回归小萤幕的首部作品，表现引发海内、外观众们的关注。







润娥饰演朴昌浩的妻子「高美好」，是一名外形美丽、性格强硬的护士。她尽心尽力把原本无所事事的丈夫打造成律师，不相信丈夫是诈骗犯之类的鬼话，为了帮他洗脱污名而亲自走入战场。

《黑话律师》是润娥继《Hush》后，时隔1年回归小萤幕。下月初，润娥会先通过JTBC综艺《少时贪探》与少女时代成员们合体，并发行出道15周年纪念专辑、展开各式活动，接著还有新剧可以追看，粉丝们应该都非常期待吧？

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