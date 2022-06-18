新综艺《帐篷外面的欧洲》阵容确定！「真大海」柳海真将与《鸡不可失》陈善奎、尹钧相搭挡，组合让人期待！

近日，tvN方面公布新综艺《帐篷外面的欧洲》将由演员柳海真、陈善奎、尹钧相出演。

《帐篷外面的欧洲》是《带轮子的家》姜宫PD的新节目，不同於在韩国各地以露营车露营，而是以租车前往露营场，在当地超市进行采买，两手轻松地跑行程的野营综艺节目。预计在本月进行拍摄，7月底或是8月初首播。



「真大海（A.K.A IKEYO老板）」柳海真是出了名的露营爱好者，曾在《一日三餐》和《西班牙寄宿》展现各种技能，以特有的笑脸、口才备受喜爱的他，这次会以怎样的角色和不同的面貌与关注见面，让人期待！



陈善奎在《鸡不可失》中的炸鸡店里负责掌厨，应该也是负责料理吧 XD 而尹钧相曾出演过《一日三餐：渔村篇》，是一名吃很多、热心帮忙的「呆萌忙内」，这次一样也是作为「忙内」，期待他与哥哥们的化学反应～ （陈善奎和柳海真有一起拍摄过电影《胜利号》）



而《帐篷外面的欧洲》展现的异国风情也是节目看点之一，他们将根据自己的脚步寻找欧洲的野营地点，在大自然中生活，给观众带来迷人的景色和别开生面的情景。究竟会有什么样的风景和笑容等待著他们？令人拭目以待！

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