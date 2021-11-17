以后要改口称刘理事长吗XD！ 刘在锡投资KAKAO娱乐成股东

刘在锡绝对是「闷声干大事」的人，悄悄地就成了娱乐经纪公司的股东了。

据KAKAO娱乐公司内部人士透露，「国民MC」刘在锡和柳熙烈在最近一次进行的有偿增资中购入公司股票成为了KAKAO娱乐公司股东。 柳熙烈此前出售公司给KAKAO娱乐，获得139亿（韩币，下同），这次他将其中70多亿重新投资KAKAO娱乐公司，获得了2万7438股KAKAO娱乐公司股票， 而刘在锡具体投资金额则没有对外公开，但韩媒分析金额应该不低。



今年5月12日，KAKAO娱乐收购柳熙烈创办的Antenna娱乐19%的股份，紧接著刘在锡签约Antenna娱乐的消息曝光，当时KAKAO娱乐有意让刘在锡签约在总公司旗下，但是他没有同意，还是加入了KAKAO娱乐旗下合作子公司Antenna娱乐。此事过后，有业界人士分析刘在锡这一行为无疑是向外界表达并不想深度参与KAKAO娱乐经营活动的意思，只想一心一意地做好自己的节目。

内部人士还称刘在锡是基於身为公司所属艺人的责任感以及与柳熙烈的伙伴关系做出了投资KAKAO娱乐公司的决定。

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