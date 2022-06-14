《柔美的细胞小将2》朴珍荣第一集就直球告白！金高银从心痛失恋，变成有公主病的自信女～EP.1-2

公司的帅哥人气男说喜欢自己，是我也会信心大增啊！！！XD（刘八笔这个角色太猛了）

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》在上周五首播上线EP.1-2，第二季的魅力男主刘八笔（朴珍荣 饰）对爱情的直进吸引了不少粉丝，受到失恋打击的金柔美（金高银 饰）也瞬间陷入了他的爱情攻势之中。



EP.1 虽然第一集开头柔美陷入失恋的迷惘之中，但在公司人气男刘八笔的鼓励和邀约之下，心中开始注意到他的存在，细胞小将们甚至是偷偷建立了秘密社团，直到社员数量大爆发而被迫解散。



在八笔的积极邀约下，两人共度周末一起在草地上听演唱会，细胞们也大胆地成了八笔的忠实粉丝，柔美也因此打开心房，开心地享受著愉快的氛围。



结尾时，八笔更是大胆对柔美表明心意：「我对你一直都很好奇，所以很想继续跟你见面。」、「我们交往吧！」



▼昏迷的爱情细胞被八笔的告白给唤醒！



EP.2 对於八笔无预警地突然告白，柔美选择了拒绝，但也因为这份告白，变得更有自信，还萌生了许多公主才有的幻想。但紧接著柔美就在街边看到八笔送前女友上计程车的画面，细胞小将们顿时出现了黑粉，直接把八笔当成了渣男。



两人之间开始变得尴尬，擅长察言观色的八笔也注意到了柔美的刻意疏远，对於两人的感情也不再强求，但也说希望两人依旧是朋友，柔美装作没事但心里已有了芥蒂。



对於柔美的疏远和冷漠，最终发现异常的八笔主动解释起前女友自己喝醉来找自己，更表明不会再有任何关系，电话中积极解释完误会后，与柔美会合，和柔美在公车站独处的八笔忍不住说：「你愿意等我，我好开心」、「真希望公车不要来。」盼望著两人有更多独处的时间。



对於八笔的坦诚和直率，让柔美相当仰慕，柔美的细胞小将们也向住院中的爱情细胞抗议，要她赶快接受八笔的告白，曾经自己在感情上犹豫不决的是时候，她很羡慕八笔的性格和勇敢面对。



柔美也渐渐关心起八笔的喜好，细胞村里满满都是因八笔而出现的爱心汽球，不过，八笔似乎没有更进一步的攻势，正当柔美想要接受八笔时，却得知了他答应要和别人联谊的消息，大感震惊。



▼下一集 EP.3 预告，柔美并未逃避这份感情，而是打算跟八笔说清楚两人的关系，究竟柔美会做出什么举动呢？一起期待本周五的播出吧！



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