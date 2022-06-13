Netflix官宣《鱿鱼游戏2》回归！李政宰&李炳宪确定亮相，「西装男」孔刘还会登场吗

Netflix官宣《鱿鱼游戏2》将正式回归！

导演黄东赫表示：「去年花了12年的时间才把《鱿鱼游戏》第一季带到了现实中。 它用了12天就成为有史以来最受欢迎的Netflix系列，作为编剧、导演和制片人，让向全世界的粉丝们发出了巨大的呼声。 感谢你们观看和喜爱我们的节目...... 再一次加入我们，迎接全新的一季。 」 对於第二季，导演又称：「奇勋回归了，Front Man也回归了，第二季也来了！拿著传单的西服男不知道会不会回来呢，（不过）可以见到英姬的男友哲洙，会带给大家全新的游戏以及更加惊人故事。 」在第一季中，李政宰、孔刘和李炳宪分别出演了奇勋、西服男和Front Man，也就是说在新的一季中李政宰和李炳宪确认亮相。

기훈이, 프론트맨이, 시즌2가 돌아옵니다. 딱지를 든 양복남도 다시 돌아올지 모릅니다. 영희의 남자친구 철수도 만나보실 수 있을 겁니다.



더 새로운 게임, 놀라운 이야기로 다시 만나 뵙겠습니다.



‘오징어 게임’ 제작자, 작가, 감독 황동혁#오징어게임2 #SquidGameS2 #황동혁 #넷플릭스 #Netflix pic.twitter.com/QMek19uYUJ — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) June 12, 2022

Netflix还公开了英姬的影片，英姬说了一句「无穷花开了」，眼睛里写著红色的数字「2」，表示第二季的回归。

《鱿鱼游戏》去年开播当时就风靡全球，成为现象级作品，一众演员在海外的人气也暴增，Netflix趁势续订，不过第二季何时播出尚未有准确的消息。

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