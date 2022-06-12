人气漫改剧《柔美的细胞小将2》首播评价更好！细胞小将和观众们都会变成刘八笔(朴珍荣)的粉丝～

【无雷观后感】首播两集真的是太好看了～，失恋的阴霾真的会被朴珍荣饰演的刘八笔给一扫而空，重点是…细胞小将们依旧是一大看点！

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》在本周五首播上线EP.1-2，延续第一季的幽默欢乐与共鸣感，第二季的男主角刘八笔（朴珍荣 饰）的出现，更让金柔美（金高银 饰）的细胞小将们为之疯狂。（M编自己也是~XD）



《柔美的细胞小将2》依旧是将细胞拟人化围绕著金柔美（金高银 饰）的日常，在上一季恋爱重创后，又出现了唤醒她爱情细胞、令她心动不已的恋爱对象刘八笔，新角色和新细胞的登场，让她平凡的日常中展开了更多变化。



先来说说第二季的男主角刘八笔，帅气的外型就不用多说了，念台词的声音也相当迷人，官方形象是「人气男」＋「直进男」，本来还很好其他的威力有多猛，但看他第一集结尾的表现，M编就想直接给他一个「宇宙无敌直进男」的称号！



前两集的观察下来，刘八笔真的是非常会察言观色，跟柔美的性格有很大的不同，柔美对很多事情都是选择做之前会想很多，犹豫不决到最后可能依旧将心事埋藏在心底。



所以刘八笔的爽朗直接性格，也让柔美感到很佩服，两人兴趣很相近，喜欢看小说也听著同性质的音乐，而柔美的细胞小将们也成为了他的粉丝，并且越来越多、越来越疯狂。



如果因为第一季柔美和具雄（安普贤 饰）分手而感到难过的观众们，那一定要立刻打开第二季一起疗伤，效果极佳！！！重点是细胞小将们真的是太可爱了，也很期待八笔的细胞小将们，一定会非常有趣。



像是官方率先剧透，带来火辣热吻的「舌头细胞」、柔美的「短发细胞」&「长发飘逸细胞」、重拾梦想的「作家细胞」…等等，真的会让人特别期待。



还在等什么呢？赶快打开第二季的最新两集观看吧！（目前iQIYI爱奇艺国际站有播出中字）



▼预告：



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