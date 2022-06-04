车银优这是偷偷增肌了？肩膀变宽，让人超想靠依靠～♥

车银优的肩膀也太让人有安全感了吧，想靠！

5月底，车银优所在的男团ASTRO举办了线下演唱会，近两年因为疫情原因无法和粉丝们面对面互动的成员们在见到大家时忍不住激动地表示：「许久没听到大家的呼声了，真心非常想念你们！」

近距离看到本命的粉丝们也异常兴奋，众人们发现车银优似乎偷偷变壮了，不再是大家印象中的纸片人，连天鹅颈也消失不见，获粉丝纷纷大夸：「好Man！」简单的T恤都被穿出了「男友力Max」的效果，肩膀看起来显得更宽阔，手臂的肌肉若隐若现，身材明显变壮了！单凭身形来看，与之前的纸片人相差巨大。



은우가 콘서트에서 웃으며 즐기고 행복해하는 모습에 나는 또 큰힘을 받았어

은우도 진심으로 너의 행복을 바라는 사람이 항상 곁에 있다는 걸 많이 느낀 시간이 됐기를 바라

목소리로, 눈빛으로 너의 사랑을 나눠줘서 고마워 은우야 정말 좋아해 #차은우 #은우에게 pic.twitter.com/un6fKJnGjh — 민들레차 (@mindelrecha) May 29, 2022

从原先的高瘦花美男系，到现在的健壮身材，车银优下部作品真心可以挑战一下「硬汉」路线，别的先不说，外形绝对过关！



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