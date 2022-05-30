开虐警告！《流星》孔太星被不伦绯闻缠身陷入恐慌，与姜有成等人信任崩解（EP.12）

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《流星》最新第12集，孔太星（金永大 饰）的演艺生涯面临难关，对他自己的人生而言也成了最大的槛。

（以下涉及剧透）



孔太星殷恐慌症昏厥但无大碍，醒来后的他就得面对他人诸加在自己身上不实传闻，四处能听得见闲言闲语，连拍摄中的《群星世界》也喊卡。无论是身为Star Force职员或是以至亲的身分，姜有成（尹钟焄 饰）与吴寒星（李圣经 饰）都认为只有公开实情一途。



孔太星不愿公开与殷时宇（崔智友 饰）的关系，不只是因为不愿私事被大众议论，更因为他早就不认殷时宇为母亲。殷时宇缺席了孔太星一大半的人生，此趟回韩国其实也有苦衷――她的记忆已开始退化，似乎罹患了痴呆症。



姜有成欲说服孔太星公开实情，却导致两个人之间的信任出现裂痕。后来，是殷时宇主动召开记者会说明，岂知舆论仍对孔太星不利，孔太星被冠上「私生子」称号。从预告中也可看见，孔太星似乎不谅解吴寒星帮忙主持殷时宇的记者会，两个人的恋情亦卡关。



孔太星精神状况不佳，彷佛重现了多年前李伦雨（林尚均 饰）的不幸。虽然尚未公开李伦雨逝世的原因，但从曹喜悦（朴素珍 饰）与姜敏奎（李韩益 饰） 的回忆、吴寒星的懊悔可知，李伦雨可能是不堪负面新闻与舆论而选择离开人世。



孔太星能够振作起来吗？但大众又能谅解他吗？对於李伦雨的逝世，吴寒星等人又该如何从愧疚走出来？而孔太星收到的红色信封又是？



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