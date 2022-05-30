韩网爆《模范计程车》第2季已完成主演阵容选角，5-12月拍摄！剧迷：已经没有李絮了，其他角色一定要是原班人马啊ㅠㅠ

广大韩剧迷们期待已久的《模范计程车》（模范的士）第2季已经完成了中主演的选角。

日前，韩网上爆出一张疑似是剧组招牌图，上面显示SBS新剧《模范计程车2》的剧组正在招聘「道具组」工作人员，并提到了主演阵容的选角情况，写著「完成」二字，这也就表示新一季的主演们已经集结完毕。 另外还提到了参与时间为2022年5月-12月（及之后），也预示著新剧将在这段时间里完成拍摄。



《模范计程车》是一部关於以暴制暴的漫改热血复仇剧，由李帝勋、李絮、金义圣、表艺珍等携手主演，为了展现剧情的暗黑爽剧风格，导演采取了比较具有视觉冲击力的暴力情节画面，各位身怀绝技的主角们制裁一众事件上的加害者，看得观众们直呼过瘾。



「复仇英雄组」彩虹运输里的成员们报团取暖，相互激励，在黑暗中以自己的方式寻求正义，擅长用以暴制暴的方式让人渣们体会到最直接也最公平的痛楚。 李帝勋饰演的「金道奇」无疑是队内的灵魂人物，特种兵出身，战斗力十足，以一当百不在话下。 白天的他是平平无奇的计程车司机，当夜幕降临他则化身为「复仇者联盟」的英雄式人物，白天的司机身份也只是他用来观察、跟踪目标对象的手段罢了。 「金道奇」助李帝勋收获另一个人生角色，且捧回年末SBS演技大赏男子最优秀演技赏（迷你剧&Fantasy类），连他自己都说非常期待第2季，相信续集中剧迷们一定能再次看到他出演的「金道奇」。



李絮在剧中扮演首尔北部检察厅检察官姜荷娜，被称为「热血疯检」。 她性格爽朗大方又鲁莽，充满热情和毅力，对等级和矛盾都不关心，只为了自己认为的正义而行事。 在得知彩虹运输的秘密后，她不懈地追踪超越公共权力的他们，并开始在公共权力和私人复仇之间犹豫不决。 已经有官方消息确认，李絮因其他工作安排从剧组中「下车」，然期待原班人马的剧迷们很伤心。



金义圣饰演的是「彩虹运输」的老板、犯罪受害者支援中心青鸟财团代表「张省哲」，他通过犯罪受害者财团帮助与自己一样受伤的人，还在计程车公司内成立了特别的分部，指挥在公权力以外进行非法行为的彩虹运输公司。 金义圣也确切地表示若开拍第2季，再次出演「张省哲」是他的责任，相信第二季中我们还能够看到张代表的身影。



「彩虹运输」骇客安高银（表艺珍 饰）、维修室工程师崔庆久（张赫镇 饰）和朴镇彦（裴侑蓝 饰）也是团队内不可或缺的重要人物，他们是每个案件里的技术支持，金道奇能够顺利完成每一次复仇离不开三人的帮助，期待在续集中再次看到3人的绝佳表现。 而在第一部中，安高银深陷危险时，是金道奇现身力王狂揽英雄救美，不知道第2季里面会不会看到他们的LOVELINE呢？



不过，韩国官方网站尚未公开第2季主演阵容的准确消息，但并不妨碍剧迷们仍将续作看为是原班人马出演，纷纷表示：「原班人马才是我们追续作的动力」、「想看李帝勋、表艺珍谈恋爱」、「李絮不演了，好难过」、「 检察官的角色似乎原作漫画中并没有」、「如果可以的话，我希望第2季能够换回第一季一开始的编剧」等。



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