《意外的旅程》李瑞镇不晓得去年最火红的《Next Level》！罗PD：「是想中断职业生涯吗」

字幕还打上「把三大社都惹毛了」！（笑）李瑞镇眼神迷茫、发射酒窝的样子太可爱了～ #意外的旅程 #意外的难关 #啊我就真的不知道啊

说到去年（2021年）的代表曲之一，由SM娱乐旗下女子团体aespa带来的《Next Level》，应该能榜上有名吧？身为「行走的80年代知识库」李瑞镇，碰上这首《Next Level》，却只能迷失在问答里XD



在《意外的旅程》第3集，节目组突袭问答，不由分说地就播放aespa《Next Level》，还向李瑞镇表示：「猜对了，就送你西装。」只见李瑞镇满头问号，现场所有人似乎除了他以外，没有人不知道这首歌。



李瑞镇问：「是BLACKPINK吗？」罗PD向他介绍：「这个团体是aespa。」口干舌燥的李瑞镇不停喝水，甚至开始「胡言乱语」。罗PD见状，开玩笑表示：「你是想中断职业生涯吗？」



李瑞镇一脸茫然，又尴尬地问了一句：「是JYP的吗？」



这边超经典！（大笑）李瑞镇一瞬间把三大社都惹毛了哈哈哈！！！



罗PD提示，aespa是SM娱乐旗下的团体。李瑞镇突然说：「Jennie吗？」罗PD在一旁解释：「她是BLACKPINK的成员！」



为了保护选手，这场音乐问答就此结束。看到李瑞镇一脸茫然、只能傻笑的样子，真心觉得太可爱了～

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