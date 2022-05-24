《RM》车银优惩罚全昭旻「超贴心举动」引发热烈讨论！网友：「不只脸蛋美男，行动也是美男」

ASTRO 日前带著第3张正规专辑《Drive to the Starry Road》回归，近日成员车银优、文彬、尹产贺就出演《Running Man》进行宣传。

节目最后是「铁桶福不福」惩罚环节，在装有花瓣、水以和黑色颜料水之间，得闭著眼睛来选择。没想到...这次依旧由全昭旻中大奖（黑色颜料水），还是由车银优执行，不过...在倒下黑色颜料水瞬间，他故意往前倒，刻意避开了全昭旻的脸和身体，还马上蹲下去给了一个抱歉的拥抱。



原来在执行惩罚之前，全昭旻就先跟制作组抱怨：「不是...没有提前说要带内衣裤啊！」在远方的车银优似乎听到了，所以还苦恼著要这么倒才好，结果却意外波及到丢在远的袜子 XD



这个贴心的举动，也在韩网引发热烈讨论。网友们纷纷表示：「银优...你这个有罪的男人」、「如果我也被墨汁喷了，银优会抱我吗」、「能看出来是爲了照顾而向前倒的，是有罪人啊」、「不只是脸蛋美男，行动也是美男」、「好让人心动」、「你缺少的到底是什么」、「这张脸加上Sense、礼貌，真的是疯了」、「我要起诉你」、「我刚刚成爲有夫之妇了...车银优的第9391781839549位妻子」、「那一瞬间竟然还那么照顾人」等等。





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