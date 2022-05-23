《纸房子：韩国篇》6月24日即将上线〜刘智泰、朴海秀、全钟淑等主要角色介绍与面具后的剧照公开！

Netflix最新原创系列《纸房子：韩国篇》（纸房子：共同经济区域）将以统一前夕的南北韩为背景，描述天才战略家与各自具有各色魅力的强盗们对抗，将遇上异想天开的变数，是史上首见的人质强盗剧。

利用了韩国处於分裂国家的特殊性，仅有在此才成立的故事，《纸房子：韩国篇》将犯罪规模拉大，加上华丽的演员阵容，早在播出前已造成话题讨论。导演认为，这众多角色无论放在哪个时代、哪种场所，本身都相当具有魅力，更认为观前看点就是这些角色们的魅力飨宴，以及这些武装强盗们的合作。

这些强盗角色们，在脱下了面具之后都拥有强烈存在感，包含全盘设计规划前所未有的人质绑架计画的教授刘智泰，散发睿智魅力，是一位信念极强的天才战略家。而因《鱿鱼游戏》知名度大涨的朴海秀，则饰演让制币局陷入紧张状态的「柏林」一角，他从传闻中「必须死亡才能离开」的北韩强制收容所出身，认为能够统治人类的唯一方法就是分裂或是制造恐怖。



怪物新人全钟淑曾以《燃烧烈爱》《Call》引发观众关注，本次她在剧中扮演的是「东京」，她怀抱韩国梦而来到南韩，却发现现实与她想像大不同，在百般受挫想放弃一切时遇上了教授，戏剧性地加入了作战计画，是比任何人都相信教授的一个人物。老牌演员李原种饰演南韩首位银行地下通道抢劫犯「莫斯科」，他梦想著能与儿子过上平凡的生活而加入强盗团，他将发挥自己的专长规划最佳逃生路线。



在电视剧《恶之花》当中完美变身恶角的金智勋，即饰演莫斯科的儿子「丹佛」，以街头斗殴出身。他表示希望大家看到他这次的演出后，能够有崭新的发现。曾演出电影《四姊妹》《辣手警探》展现出色演技的张允珠，本次将饰演骗子以及伪造专家的「奈罗比」。最后还有亮眼帅气的强盗团老么李铉宇，曾在《伟大的隐藏者》《技术者们》等电影中演出，让观众们相当喜爱，本次将饰演一位天才骇客「里约」。《纸房子：韩国篇》第一部份将於6月24日公开。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻