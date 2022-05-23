《柔美的细胞小将2》首波预告：朴珍荣超直接进攻金高银，连细胞们也沦陷在他的迷人魅力之中～

【心脏爆发预警】看完预告，小编只想说… 朴珍荣的魅力绝对是宇宙无敌级别的！！！XDD

由金高银、朴珍荣携手主演的 TVING 新剧《柔美的细胞小将2》公开了首波预告，第二季男主角朴珍荣的演出不仅让金高银与她的细胞小将们疯狂，也让粉丝们更加期待了～。



《柔美的细胞小将2》依旧是将细胞拟人化围绕著柔美的日常，第二季将展开全新的工作与爱情里的成长变化，分享柔美和细胞们一起哭笑、心动共鸣的故事。



▼首波预告的第二季中，金柔美（金高银 饰）与刘八笔（朴珍荣 饰）之间暧昧氛围流动，八笔的一言一行都牵动著柔美，每一次互动都让人感到心脏爆击，连柔美的细胞小将们都感叹八笔真的是「太帅了！」，内心世界相当疯狂。



大韩面条财务部代理－金柔美（金高银 饰）是个30代的平凡上班族女孩，上一回恋爱失败的冲击，本以为回到了无聊的日常生活中，却再次找到了对恋爱的心动感。



而即将在第二季大展身手的男主角、同公司的营销部代理－刘八笔（朴珍荣 饰），是以一个微笑就能召唤众多职员心中春天的高人气男，他与他的细胞小将们也将撼动著柔美的内心，展开一段全新的恋爱旅程。



新剧《柔美的细胞小将2》将会在6月10日正式上线。

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