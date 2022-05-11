《The Penthouse》超长全员售后！新影片《It's Alright》公开预告，每个人都很疯狂

严基俊、李智雅、金素妍、奉太奎、申恩庆、尹仲勋、尹珠熙等《The Penthouse》系列主演再集结。

《The Penthouse》反派军团重聚，携手的还是朱东民导演，这个阵容已经让观众们「瑟瑟发抖」了，他们将为观众带来短篇电影《It's Alright》，故事围绕著COVID-19疫情时代展开，是一部讲述疫情肆虐下众生群像的黑色幽默片，将通过6个故事来描写。 朱东民导演首次掌镜电影，因此特意邀请了《The Penthouse》的主演阵容。



日前《It's Alright》方面公开了预告片，可以说是全员「顶楼风」！摘下口罩打喷嚏的奉太奎、努力躲避奉太奎的严基俊、穿著防护服不停给自己消毒的申恩庆、倒在血泊里的尹仲勋、戴著口罩的尹珠熙、姿势诡异的金素妍、神婆风的李智雅，最后银幕上闪现「Are you alright（你还好吗？ ）」的字样，每一个人物似乎都代表著疫情时代下的我们，口罩成为了必需品，映射出人们内心的恐惧与不安。



此外，《It's Alright》将於5月12日通过TVING平台公开。



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