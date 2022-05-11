《The Penthouse》超長全員售後！新影片《It's Alright》公開預告，每個人都很瘋狂

嚴基俊、李智雅、金素妍、奉太奎、申恩慶、尹仲勳、尹珠熙等《The Penthouse》系列主演再集結。

《The Penthouse》反派軍團重聚，攜手的還是朱東民導演，這個陣容已經讓觀眾們「瑟瑟發抖」了，他們將為觀眾帶來短篇電影《It's Alright》，故事圍繞著COVID-19疫情時代展開，是一部講述疫情肆虐下眾生群像的黑色幽默片，將通過6個故事來描寫。 朱東民導演首次掌鏡電影，因此特意邀請了《The Penthouse》的主演陣容。



日前《It's Alright》方面公開了預告片，可以說是全員「頂樓風」！摘下口罩打噴嚏的奉太奎、努力躲避奉太奎的嚴基俊、穿著防護服不停給自己消毒的申恩慶、倒在血泊裡的尹仲勳、戴著口罩的尹珠熙、姿勢詭異的金素妍、神婆風的李智雅，最後銀幕上閃現「Are you alright（你還好嗎？ ）」的字樣，每一個人物似乎都代表著疫情時代下的我們，口罩成為了必需品，映射出人們內心的恐懼與不安。



此外，《It's Alright》將於5月12日通過TVING平台公開。



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