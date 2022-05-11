彷佛看到了自己！《我们的蓝调时光》下班后的「恩喜」看的电视剧都跟大家一样吧～

炸鸡和啤酒的组合绝对不会错！有没有人和小编一样，看到这一幕不禁笑了出来呢？根本就是下班后的自己啊～





tvN电视剧《我们的蓝调时光》现正热播中，这是一部以温暖生动的济州、冰冷严酷的大海为背景，描述各个人物酸甜苦涩的人生故事。恩喜（李姃垠 饰）是水产店的老板娘，每天都认真工作、认真生活。下了班的她，也懂得好好慰劳自己，换上轻便的衣服，加上炸鸡和啤酒的组合，真是一大享受！





当然，这样舒适的环境，一定需要一些「养眼」的画面啊！只见恩喜盯著电视，画面定格…咦，那不是南柱赫嘛？！最近通过《二十五，二十一》再创事业新巅峰的他，不晓得这部作品大家当初有没有Follow到？（笑）

那就是两年前同样在tvN播出的电视剧《Start-Up：我的新创时代》啦！南柱赫在剧中饰演「南道山」，与裴秀智、金宣虎、姜汉娜等人合作。





恩喜看著电视剧画面直呼：「天啊，男主角真的好帅～」、「天啊，今天的好养眼！」这样的恩喜，是不是就像下班后追剧的你、我呢？



事实上，李姃垠曾和南柱赫合作过《举重妖精金福珠》、《耀眼》等作品。希望未来还能看到这两位演员合作，带来更多不同类型的作品！

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