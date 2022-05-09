【有片】这个影片可以循环看100遍：这组合同台太养眼了！朴宝剑细节到位，帮秀智整理裙子、拿麦克风 ♥ McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

秀智和朴宝剑同框，那就是美！真美！太美了！

一个是国民初恋，一个是国民男友，秀智和朴宝剑前两天一起主持了第58届百想艺术大赏的颁奖礼，俊男美女出现在一个镜头里，那画面不要太美好哦。 而百想艺术大赏的颁奖礼也是朴宝剑退伍后的首个官方活动-133李准56届都是由他与申东烨、秀智搭档主持，看来主办方对「铁三角」的默契配合非常满意。



朴宝剑作为「美谈制造机」，有他的场合都如沐浴著春风一般，本次颁奖礼也不例外，时刻都在照顾著秀智。 因秀智身穿长款晚礼服而上、下台不得不拎著裙子，很不方便，於是每次下台时朴宝剑都非常自觉地拿过秀智手里的提词卡和麦克风，上台之后又很自然地递给对方，绅士风度就像刻进了骨子里一样。 不仅如此，朴宝剑还很贴心地帮著秀智整理长裙，秀智让他先走时，他也会掉过头去确认对方有没有跟上，细节满分！



神仙颜值CP比心，这画面美得晃眼！



朴宝剑和秀智已经合作了4次百想艺术大赏的颁奖礼，同时还一起拍过电影《Wonderland》，数次同台默契度也越来越高，看得观众和粉丝们纷纷称赞：「这一对太养眼了」、「颜值超般配」、「兄妹搭」等。



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