【第58届百想艺术大赏】意外没有拿到个人奖项的李政宰，韩网友：「好可惜、我还以为一定会拿奖呢」

「第58届百想艺术大赏」於昨晚（6日）落幕。

而 Netflix 韩国原创剧《鱿鱼游戏》在全球爆红，更创下不少记录。剧中饰演「成奇勋（#456）」的李政宰，有不少人预测他能拿下「视帝」或是「大赏」。不过...最终「大赏」颁给了《鱿鱼游戏》，李政宰没有拿到个人奖项。



这也在韩网引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「我还以为李政宰会是视帝」、「大赏《鱿鱼游戏》他就没有了」、「我以为男女最优秀奖会是李政宰和金惠秀」、「好可惜喔 但是李俊昊值得」、「太意外了！我还以为不给李政宰视帝，是要给他大赏呢」、「这一届百想好奇怪」、「李政宰也值得拿，但谁拿都不奇怪」、「我个人认爲李政宰的演技不怎么样」、「无语 《鱿鱼游戏》多爆啊」等等。



而《鱿鱼游戏》日前已确定制作第二季，黄东赫导演曾透露：「成奇勋是一定会在第二季出现的，相信 Front Man（李炳宪 饰）也会回来。」而黄东赫导演也拿下本届「百想艺术大赏」的导演奖，得奖感言更提到：「不久之前我开始写第二季了，估计几年内能带著好的作品再次和大家见面。」大家可以期待一下啦！



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