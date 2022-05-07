金喜善也拯救不了《还有明天》的暴跌：老梗拍不出新意，韩网友表示正在考虑大结局到底要不要追！

从7.6%到2.5%，连观众都说「第一次看到这么直线下降的收视率」。
说的是电视剧《还有明天》，韩剧女神金喜善拯救不了，小鲜肉金路云拯救不了，随时能把片场走出T台效果的李洙赫也拯救不了，这部剧的收视率只能用惨澹来形容。 要知道《还有明天》开播收视率有7.6%，超出同时段电视剧收视率，还创造了MBC历史上最好收视。 原以为一切都会朝更好的方向发展，哪知从第二集开始收视率就下滑，到了第十集直接跳楼式暴跌。
老实说《还有明天》题材算新颖的，虽然这几年韩剧热衷讲述阴间和阴间使者的故事，但这部戏里阴间使者所做的工作并非是引渡亡者这么简单，而是成为了救赎者，每次都在关键时刻拯救回了想要轻生的人们，这里其实就从侧面反应了现实并暗藏教育意义。 我们活在这世上，会不停遇到各种不顺与不称心，生活压力、心理压力压得人喘不过气来，似乎下一秒就会崩溃，没有再活下去的信心。 死能解决一切问题吗？ 当然不能，活下去才能有希望，这就是具恋（金喜善 饰）时刻在剧中想要提醒我们的观点。But！！编剧只是让具恋强调「生」的重要性，却没能告诉观众，对於那些生不如死、一心求死的人来说「生」为何重要，丝毫引不起观众们的共鸣。
作为独挑大梁的女主角，金喜善的颜值和演技毋庸置疑，《还有明天》里她更是为角色做出改变，粉色头发+红色眼线，张扬又霸气，配上冷峻的表情，彷佛生命永恒的阴间使者也多了一份情感色彩。 作为韩剧女神之一，她能够出演就表示收视率有保证，然而《还有明天》却没能让她发挥这一优势，甚至很有可能成为她履历表上的一大收视污点。 再来看看该剧的颜值担当，金路云和李洙赫，同框出镜的两人就是在净化观众的眼球，只不过我们早就过了「只要人帅，剧情差也没关系」的年纪，对待演技和剧情的要求也越来越严苛，光凭两人的颜值根本带不起观众们的兴趣。
韩国本土观众对於《还有明天》的评论也是字字戳心，很多人评论无法继续追下去的一大原因就是剧情过於浅显，明明几句话就能说清楚，却要凑齐60分钟的剧情去演。 对身材霸凌的和解、性侵犯享受特权、被害者遭到舆论谴责以及被害者如何站起来等等也只是用我们最普通的视角去剖析，老套路拍不出新意，大家都懂的道理真没必要反复拿出来说。其次就是人物对话肤浅，根本不值得深挖，更别说令人深思了，很有中小学生剧情的既视感。
《还有明天》已经在4月完全杀青，目前只剩下剪辑工作，剩下的6集能否让收视率起死回生呢？
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