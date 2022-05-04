超热门BL剧《语意错误》播毕了官方才公开台词排练照，给剧迷继续怀抱著有第二季的希望～

跪求朴栖含2023年退伍后立刻拍《语意错误2》，小编从现在开始求神拜佛2024年出现第二季！！！

今年初春上线的热门BL剧《语意错误》获得了非常大的回响，在韩国 WATCHA 影音平台上蝉联多周榜首一位，讨论度极高，选角成功且制作精良，让不少剧迷们都大喊：「一定要出第二季～。」

《语意错误》讲述视觉设计系的大四学长－张宰英（朴栖含 饰）与电脑工程系的学弟－秋尚宇（朴宰灿 饰）一起制作手游，性格反差的两人一开始是互看不顺眼的冤家，却在相处过后意外产生了情愫的故事。



对於一般韩剧或网路剧来说，都是在播出前、甚至是人物剧照公开前，就会先公开主角们台词排练（读本）的现场合照，《语意错误》剧组则是等到播完的两个月后才释出，让剧迷们一再回味当时的感动。



网友反应：「第二季，拜托！」、「等朴栖含退伍就拍第二季吧」、「我们现在就开始募款集资」、「第一眼还以为是第二季的台词排练照」、「哇…朴栖含真的太帅了」、「Watcha不投资下一季就太说不过去了」、「剧组请给我们更多～」、「我买了很多周边，尽管推出我都照单全收」



▼官方新推出的各种周边



大家也依旧沉浸在《语意错误》之中吗？

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻