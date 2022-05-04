电影《我想见见你父母》千玗嬉、薛耿求、文素利再揭校园霸凌！最坏的是施暴者还是他们的爸妈

电影《我想见见你父母》4月27日已在韩国上映，剧情描述一位学生惨遭校园霸凌而留下遗书轻生，遗书上点名4位同学，而他们的父母知道了之后，是帮孩子脱罪还是承认事实真相？人性的丑陋将透过心碎的老师与母亲一一呈现。

韩国目前预售与口碑最高的电影《我想见见你父母》，自上映后引发了高度的共鸣以及观众们共同的愤怒，好评不断。以热门的话剧为原著改编而成的电影《我想见见你父母》，题材是大家常常在电视剧或电影中都见到过的校园霸凌，这一部作品中让大家看到了被害者用生命的控诉，而这些所谓被指为加害者的父母，又是用什么样的面貌对待这件事情。



《我想见见你父母》以题材高度被社会重视，以及非常细密的故事情节而受到观众瞩目，以加害者的父母为立场来描述这件事情，这些在所谓的遗书中被写下的4个同学，他们的父母为了守护自己的孩子，甚至做出了隐匿事件真相的丑恶行为，写实的情节与人物设定让观众们看了非常有共鸣，於是自上映以来好评不断。



《我想见见你父母》也由许多韩国演技派的代表性演员们呈现，而其中一位被指称为加害者的家长由薛耿求演出，由於他是一位律师，甚至完美的表现出相当冷静并知道如何隐匿事件的自私模样。其他加害者的父母家长还有高昌锡、金洪波等大家所熟知绿叶演员们共同演出。而千玗嬉则演出了本次事件中想揭露事实的班主任，文素利则演出心碎的被害者母亲。



从精彩预告中就能感受到令人气愤的感觉，当父母亲知道孩子成了加害者之后，不是好好理解真相而是开始开会讨论如何脱身，这些不知天高地厚的孩子们也认为事件马上就会过去，父母亲们开始与班主任对立，主张自己的孩子不在现场，不是主动，甚至开始指称「有问题的孩子通常父母亲都不正常！」引起公愤。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻