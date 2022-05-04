《夏娃的丑闻》公开全新预告：徐睿知将男人玩弄於股掌心中，李相烨明知真相却仍然守护著她～

这次是上流社会复杂的「四角关系」，主演们都是演技派的狠角色啊～。

tvN 新剧《夏娃的丑闻》（이브）公开了第二版预告，四位主角徐睿知、朴秉恩、李相烨、裕善一一登场，为这场计划多年的复仇揭开的序幕。



《夏娃的丑闻》讲述轰动韩国的「财阀2兆韩元离婚诉讼」内幕，一场复仇计划最终导致家族崩塌，一个渴望复仇的女人和两个男人之间高品位的致命爱情故事。



▼预告中，老公姜允谦（朴秉恩 饰）爱上别的女人的消息让妻子崩溃咆哮，徐恩平（李相烨 饰）也一眼看出这是李拉艾（徐睿知 饰）的复仇计划，肯定会闹得沸沸扬扬。



▼初预告，李拉艾的华丽登场：



【人物简介】

▼徐睿知饰演筹备了一场完美复仇的致命女人「李拉艾」，继承了天才父亲的智慧与母亲的美貌，童年经历父母双亡和被夺走一切后，逐渐变成致命且魅力的「危险之花」。伪装成平凡职员的妻子去接近姜允谦，在复仇和爱情之间陷入两难。



▼朴秉恩饰演选择了危险的男人「姜允谦」，韩素拉的丈夫，自我管理严谨，是财阀界第一大企业LY集团历年来最年轻的CEO。无论在私生活或公事上都无可挑剔。但李拉艾的出现令他产生微妙的变化，甚至是情不自禁地爱上了她…。



▼李相烨饰演心中有坚守事情和人物的男人「徐恩平」，在孤儿院长大的才子，为了凭自身能力守护那些曾经给予他关爱的人，成为了能力出众的人权律师。但自知能力未能守护被践踏的拉艾一家，决心投身政界，成为受瞩目的最年轻国会议员。不惜为了拉艾做出各种危险的选择，包括牺牲自己的一切。



▼裕善饰演眼中只有完美的女人「韩素拉」，财阀家族会长的独生女儿兼实权人物，跟姜允谦结婚并育有两名孩子。十分自满、充满欲望但同时又很孤独，婚后一直沉醉於成功感并努力成为公私上都是最完美的人，却一直得不到允谦的心。



《夏娃的丑闻》将会在5月25日首播。

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