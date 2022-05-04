[分集剧情]《现在开始是Showtime！》朴海镇出现对秦基周的前世记忆！封印在深海的恶灵已苏醒（EP3－4）

[有雷]《现在开始是Showtime！》剧情轻松有趣又快速展开，有阴阳眼又聘请鬼员工来变魔术的朴海镇，为了快速实现前往无人岛居住的梦想，只好在大众面前增加形象好感度以接到更多代言，却也同时真正积德帮助人。他对秦基周的存在越来越在意，预告粉红Loveline即将展开。

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《现在开始是Showtime！》将军神崔剑（郑俊镐饰）出现让魔术师车次雄（朴海镇饰）再度抗拒成为巫师，但崔剑有另一个成佛的方法就是累积「德力」，而此时车次雄也正在思考为何另一位魔术师劲敌如此成功？原来是因为勤跑公益，大众好感度高。於是他决定加入「市民警察队」为自己的形象加分一下。



虽然加入「市民警察队」但车次雄只想做做样子，但高瑟海却是认真想帮助民众的。在服务老人院时，高瑟海协助了一位失智爷爷，意外发现爷爷身怀巨款，爷爷还带她到家里庭院去看，说随便挖都有现金长出来！警方因此介入调查，怀疑与爷爷的儿子经营赌博网站有关，但此时爷爷却也正好离世了…



高瑟海伤心之余，与车次雄决定勇闯贼窟，查出幕后黑手。在爷爷的提示之下，原来这儿子就躲在养老院地下密室操纵著一切，车次雄与鬼员工们虽一起上场，最后仍靠高瑟海制伏了犯人。此时车次雄脑中突然闪过前世记忆画面，他脑中有位古装的高瑟海！崔剑也说车次雄与高瑟海似乎与他生前认识的两个人长得一模一样……那次之后车次雄发现自己总是很在意高瑟海，脑中不断浮现她说的话。



海底葫芦沉睡了10年的恶灵找到了宿主，开始兴风作浪。车次雄爷爷身边的法师奶奶感应到不对劲，於是也来到首尔就近协助车次雄，也催促著将军神要尽快附身车次雄以达到更快成佛的目的。



车次雄除了专注於自己的事业，对於鬼员工也是非常照顾，一一达成了他们的心愿，车次雄更陪高瑟海来墓园看看过世的父亲，高瑟海其实希望父亲的灵魂现身来看看她，不过车次雄提醒高瑟海别被不知名的鬼魂沾上了，於是一边保护著她，直接抱紧处理，让高瑟海不知所措，暧昧即将展开了吗？



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