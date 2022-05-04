《夏娃的醜聞》公開全新預告：徐睿知將男人玩弄於股掌心中，李相燁明知真相卻仍然守護著她～

這次是上流社會複雜的「四角關係」，主演們都是演技派的狠角色啊～。

tvN 新劇《夏娃的醜聞》（이브）公開了第二版預告，四位主角徐睿知、朴秉恩、李相燁、裕善一一登場，為這場計劃多年的復仇揭開的序幕。



《夏娃的醜聞》講述轟動韓國的「財閥2兆韓元離婚訴訟」內幕，一場復仇計劃最終導致家族崩塌，一個渴望復仇的女人和兩個男人之間高品位的致命愛情故事。



▼預告中，老公姜允謙（朴秉恩 飾）愛上別的女人的消息讓妻子崩潰咆哮，徐恩平（李相燁 飾）也一眼看出這是李拉艾（徐睿知 飾）的復仇計劃，肯定會鬧得沸沸揚揚。



▼初預告，李拉艾的華麗登場：



【人物簡介】

▼徐睿知飾演籌備了一場完美復仇的致命女人「李拉艾」，繼承了天才父親的智慧與母親的美貌，童年經歷父母雙亡和被奪走一切後，逐漸變成致命且魅力的「危險之花」。偽裝成平凡職員的妻子去接近姜允謙，在復仇和愛情之間陷入兩難。



▼朴秉恩飾演選擇了危險的男人「姜允謙」，韓素拉的丈夫，自我管理嚴謹，是財閥界第一大企業LY集團歷年來最年輕的CEO。無論在私生活或公事上都無可挑剔。但李拉艾的出現令他產生微妙的變化，甚至是情不自禁地愛上了她…。



▼李相燁飾演心中有堅守事情和人物的男人「徐恩平」，在孤兒院長大的才子，為了憑自身能力守護那些曾經給予他關愛的人，成為了能力出眾的人權律師。但自知能力未能守護被踐踏的拉艾一家，決心投身政界，成為受矚目的最年輕國會議員。不惜為了拉艾做出各種危險的選擇，包括犧牲自己的一切。



▼裕善飾演眼中只有完美的女人「韓素拉」，財閥家族會長的獨生女兒兼實權人物，跟姜允謙結婚並育有兩名孩子。十分自滿、充滿慾望但同時又很孤獨，婚後一直沉醉於成功感並努力成為公私上都是最完美的人，卻一直得不到允謙的心。



《夏娃的醜聞》將會在5月25日首播。

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