【五月整理】LE SSERAFIM出道；ASTRO、AB6IX、SEVENTEEN、TXT要回归啦！

来看看５月份有什么歌手及组合回归，有你家本命吗？

5月2日：LE SSERAFIM、林英雄

作为HYBE娱乐首队出道的女团LE SSERAFIM，将在5月2日发行首张迷你专辑《Fearless》。主打歌《Fearless》包含了不留恋过去、坚定不移地向前迈进的信息，歌词中融入了成员们为出道做准备的真实感受和想法。



出道快6年的林英雄将推出首张正规专辑《IM HERO》。而其主打歌为《Can We Meet Again》，MV更在巴黎各地制作拍摄！



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5月3日：MeloMance、Super Junior成员厉旭、iKON、ALICE

如有看《社内相亲》的朋友，相信对MeloMance不会陌生，他们将要推出第６张迷你专辑《Invitation》，同名主打曲《Invitation》的MV更邀请了卢正义来担任女主角。



Super Junior成员厉旭要发行第3张迷你专辑《A Wild Rose》，主打歌叫《Hiding Words》，是一首抒情的钢琴曲和温暖的吉他旋律的民谣歌曲。



iKON将以第四张迷你专辑《Flashback》回归了！主打曲是叫《BUT YOU》，这次iKON表示会在音乐上拿来新的尝试！令粉丝及乐迷的好奇心和期待度变得更大！



原叫ELRIS的女团在4月时更名为ALICE（앨리스），而这天她们会推出第二张数位单曲《내 안의 우주》回归。这次的歌曲是7名成员表达了他们对出道以来一直陪伴著他们的粉丝们的感情。



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5月4日：Gaeko

当天Gaeko将发布「Gaejaksil」项目的第四张原声带和合作单曲《Little Treasure》，是与他的妻子Kim SUMI将展示他们的第一首官方二重唱歌曲。



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5月5日：WOODZ（曹承衍）

曹承衍的第4张迷你专辑《COLORFUL TRAUMA》要来了！主打歌《I hate you》是说没有你也可以幸福地生活，但实际上是一首唱著「我还那么爱你，你怎么能离开我？」的歌。



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5月9日：TXT

TXT将发行的第四张迷你专辑《Mini Sword 2: Third Days Child》是继《Dream Chapter》和《Chaos Chapter》之后发行的专辑，描绘了一个男孩对自己和周围世界的了解。



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5月10日：Jannabi

日前Jannabi公开了手写信庆祝出道8周年，他们也将在这天会推出新的专辑来答谢一直以来支持他们的粉丝。



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5月11日：Ciipher、郑世云

Ciipher将以第三张迷你专辑《THE CODE》回归，他们也会透过这专辑宣布Ciipher的世界观，预计将以七种音乐色彩书写新的故事情节。



时隔1年4个月的郑世云以第五张迷你专辑《Where is my Garden!》要回归啦～这是一张只有郑世云才能呈现的音乐专辑，唱出了青春的希望。作为专辑背景的「花园」是郑世云日常生活的藏身之处，也是他从残酷现实中得到治愈的空间。



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5月12日：黄致列

黄致列将以第四张迷你专辑《By My Side》回归，其主打歌《Why Only Now》是一首描写分手后后悔并承认自己与爱人不合时宜的男人的心的歌曲。



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5月16日：ASTRO

第三张正规专辑《Drive to the Starry Road》是ASTRO 时隔一年左右发行的正规专辑。这张专辑包含主打歌《Candy Sugar Pop》在内的各种类型的总共11首歌曲。六名成员都参与了作词、作曲和说唱制作，新专辑的反响比以往任何时候都更热烈，因为这是一张更清晰地捕捉到自己色彩的专辑。



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5月17日：TNX、ONEUS

TNX是P NATION透过SBS制作的选秀综艺《LOUD》所推出的6人男子组合，首张专辑名为《WAY UP》。



ONEUS将推出第7张迷你专辑《TRICKSTER》，主打歌《Bring it on》得到了Inner Child (Mono Tree)的支持，包括制作人Do-Hoon Kim、制作人李相浩和RBW的徐容培，成员RAVN参与了作词。



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5月18日：AB6IX

AB6IX将带来第五张EP《A to B》回归大众视线，当天晚上8点也会举行首次向粉丝展示新专辑舞台的showcase。



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5月24日：BLANK2Y

BLANK2Y是由DK、Louie、Donghyuk、Siu、Mikey、U、Youngbin、Seongjun、Sodam组成的9人男子组合。队名是「BLANK」和「KEY」的复合词，意思是「打开空白的钥匙」。与组合名一样，有望成为连接世界各地听众的媒介，成为九把钥匙。



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5月27日：SEVENTEEN

SEVENTEEN将以第四张正规专辑《Face the Sun》回归乐坛！CARAT期待吗？



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