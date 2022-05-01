【五月整理】LE SSERAFIM出道；ASTRO、AB6IX、SEVENTEEN、TXT要回歸啦！

來看看５月份有什麼歌手及組合回歸，有你家本命嗎？

5月2日：LE SSERAFIM、林英雄

作為HYBE娛樂首隊出道的女團LE SSERAFIM，將在5月2日發行首張迷你專輯《Fearless》。主打歌《Fearless》包含了不留戀過去、堅定不移地向前邁進的信息，歌詞中融入了成員們為出道做準備的真實感受和想法。



出道快6年的林英雄將推出首張正規專輯《IM HERO》。而其主打歌為《Can We Meet Again》，MV更在巴黎各地製作拍攝！



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5月3日：MeloMance、Super Junior成員厲旭、iKON、ALICE

如有看《社內相親》的朋友，相信對MeloMance不會陌生，他們將要推出第６張迷你專輯《Invitation》，同名主打曲《Invitation》的MV更邀請了盧正義來擔任女主角。



Super Junior成員厲旭要發行第3張迷你專輯《A Wild Rose》，主打歌叫《Hiding Words》，是一首抒情的鋼琴曲和溫暖的吉他旋律的民謠歌曲。



iKON將以第四張迷你專輯《Flashback》回歸了！主打曲是叫《BUT YOU》，這次iKON表示會在音樂上拿來新的嘗試！令粉絲及樂迷的好奇心和期待度變得更大！



原叫ELRIS的女團在4月時更名為ALICE（앨리스），而這天她們會推出第二張數位單曲《내 안의 우주》回歸。這次的歌曲是7名成員表達了他們對出道以來一直陪伴著他們的粉絲們的感情。



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5月4日：Gaeko

當天Gaeko將發佈「Gaejaksil」項目的第四張原聲帶和合作單曲《Little Treasure》，是與他的妻子Kim SUMI將展示他們的第一首官方二重唱歌曲。



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5月5日：WOODZ（曹承衍）

曹承衍的第4張迷你專輯《COLORFUL TRAUMA》要來了！主打歌《I hate you》是說沒有你也可以幸福地生活，但實際上是一首唱著「我還那麼愛你，你怎麼能離開我？」的歌。



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5月9日：TXT

TXT將發行的第四張迷你專輯《Mini Sword 2: Third Days Child》是繼《Dream Chapter》和《Chaos Chapter》之後發行的專輯，描繪了一個男孩對自己和周圍世界的了解。



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5月10日：Jannabi

日前Jannabi公開了手寫信慶祝出道8週年，他們也將在這天會推出新的專輯來答謝一直以來支持他們的粉絲。



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5月11日：Ciipher、鄭世雲

Ciipher將以第三張迷你專輯《THE CODE》回歸，他們也會透過這專輯宣布Ciipher的世界觀，預計將以七種音樂色彩書寫新的故事情節。



時隔1年4個月的鄭世雲以第五張迷你專輯《Where is my Garden!》要回歸啦～這是一張只有鄭世雲才能呈現的音樂專輯，唱出了青春的希望。作為專輯背景的「花園」是鄭世雲日常生活的藏身之處，也是他從殘酷現實中得到治癒的空間。



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5月12日：黃致列

黃致列將以第四張迷你專輯《By My Side》回歸，其主打歌《Why Only Now》是一首描寫分手後後悔並承認自己與愛人不合時宜的男人的心的歌曲。



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5月16日：ASTRO

第三張正規專輯《Drive to the Starry Road》是ASTRO 時隔一年左右發行的正規專輯。這張專輯包含主打歌《Candy Sugar Pop》在內的各種類型的總共11首歌曲。六名成員都參與了作詞、作曲和說唱製作，新專輯的反響比以往任何時候都更熱烈，因為這是一張更清晰地捕捉到自己色彩的專輯。



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5月17日：TNX、ONEUS

TNX是P NATION透過SBS製作的選秀綜藝《LOUD》所推出的6人男子組合，首張專輯名為《WAY UP》。



ONEUS將推出第7張迷你專輯《TRICKSTER》，主打歌《Bring it on》得到了Inner Child (Mono Tree)的支持，包括製作人Do-Hoon Kim、製作人李相浩和RBW的徐容培，成員RAVN參與了作詞。



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5月18日：AB6IX

AB6IX將帶來第五張EP《A to B》回歸大眾視線，當天晚上8點也會舉行首次向粉絲展示新專輯舞台的showcase。



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5月24日：BLANK2Y

BLANK2Y是由DK、Louie、Donghyuk、Siu、Mikey、U、Youngbin、Seongjun、Sodam組成的9人男子組合。隊名是「BLANK」和「KEY」的複合詞，意思是「打開空白的鑰匙」。與組合名一樣，有望成為連接世界各地聽眾的媒介，成為九把鑰匙。



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5月27日：SEVENTEEN

SEVENTEEN將以第四張正規專輯《Face the Sun》回歸樂壇！CARAT期待嗎？



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