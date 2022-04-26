《玩什么好呢》WSG Wannabe最新盲选内容，Jessi超有辨识度的嗓音让刘八峰秒认！结果光速被淘汰XD

Jessi的声音连路人都认得出来吧～XD 这次WSG Wannabe真的是高手出笼，没有人是来串场搞笑的！

《玩什么好呢》上周六播出的最新EP.134，持续播出第一轮盲选的内容，还有确定盲选中仅得两票的待定人选是否予以通过。

*前情提要：‎《玩什么好呢》刘在锡新分身「刘八峰」要组女版MSG Wannabe！首支盲选影片一天即破百万观看

上一集参赛者中四位仅「金高银」一人待定，而这次只有「金瑞亨」、「宋慧乔」直接晋级，「Jennifer Lawrence」（珍妮佛劳伦斯）待定，而「金守美」惨遭淘汰。

「金守美」淘汰的理由就是「已经大有成就了」、「参加过退货远征队了」，四位经纪公司代表刘八峰、爱琳娜、Haha与郑埻夏想法一致，火速淘汰了她。这位「金守美」不是别人，就是退货远征队的「银菲」Jessi！Jessi浑厚的嗓音，仅开头一声「嗯」就被刘八峰认出来啦！



▼Jessi盲选影片



接下来是待定的参赛者核选，「Jennifer Lawrence」因为唱功比较模棱两可遭淘汰，她的真实身分是舞者Gabee，另外两位「金高银」、「孙艺真」顺利通关。



▼Jennifer Lawrence待定影片



▼金高银&孙艺真待定影片



此集《玩什么好呢》播出后，依旧吸引大批网友讨论，每位参赛者都有拥护者。而Jessi的淘汰稍微让人感到遗憾，有网友认为她唱抒情歌也不差，从〈Star〉一曲就能听出来。

▼Jessi〈Star〉



下集预告可能又会出现像Jessi那么大咖的歌手出现，让刘八峰大为惊讶！三方代表还因为意见不合开战！



文末照惯例透露网友听出来的参赛者真实身分（不包含已揭晓的Gabee与Jessi）！



▼金瑞亨→Kota（混声组合Sunny Hill成员）





▼宋慧乔→SOLE（Solo歌手）



▼孙艺真→赵贤雅（混声组合URBAN ZAKAPA城市札卡巴成员）



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