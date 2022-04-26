刘在锡亲揭《Running Man》后期不再撕名条的真正两大原因：「不是因为成员们老了」听完令人鼻酸

希望成员们能够健康快乐长久的跑下去，小编真的好爱这个节目～TAT

SBS 热门长寿综艺节目《Running Man》的第600期中，成员们围在一起，一边解答观众们的提问，一边分享心路历程，节目也从2010年7月11日开播至今，迈入了第13年（2012年），成为韩国最具代表性的综艺指标。



而谈话中，刘在锡也提到了关於《Running Man》的招牌游戏「撕名条」，一开始会有很多身体碰撞，其实是很伤感情的，也会生气，一旁的成员们也纷纷点头表示赞同，有时候真的会出现一些不乐见的状况。



虽然有些画面节目没有播出，也并非会产生争吵，但心情并不是很好，撕名条需要用力而产生的压迫感，初创期也为了这个代表性的游戏，成员们做了很多身材管理，也强调12年来，不撕名条的原因，不是因为大家的年纪大了。



最主要的原因其实是很多人因此受了很多伤，节目组也试过了无数种撕名条的方式，努力求新求变，费尽心思去想企划，但其实真的很不容易。



此外，虽然很多观众一直说想看撕名条，节目组进行创意会议实施了以后，偏偏收视率又会瞬间下降，HAHA补充说：「大家说好奇，然后大家也不看。」因为这两个原因，撕名条在后期就很少出现了。



大家又是怎么想的呢？

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