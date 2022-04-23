《我们的蓝调时光》温柔副班长就是《机医》的「3秒朴宝剑」！裴贤圣化身高中生CP，「济州版罗密欧与朱丽叶」今晚上演

大家看到副班长的时候有没有感到眼熟呢？ 虽然裴贤圣至今为止的出场戏份还不太多，但温柔细腻的个性已经给人留下很深印象，期待本周他与小女友的故事！

tvN热播新剧《我们的蓝调时光》主角是一群生活在济州岛蔚蓝小镇的人，他们有的和已经结婚的初恋久别重逢，有的爱上神秘兮兮、受人议论的女子，有的则决定和母亲老死不相往来。 编剧希望为处於人生不同阶段的人送上应援，刚刚播到第二集时就出现令人泪奔、充满共鸣的剧情，已经有观众提前预定这部戏是「人生电视剧」之一。



在大部份以成年人为主的故事中，一对高中生CP格外引人瞩目。 女生是成绩全校第一但性格很像小混混的班长「房英珠」（卢允瑞 饰），男生是副班长「郑显」，不仅面容干净帅气、性格也十分温柔体贴，即使老爸喝醉骂他也完全不顶嘴，对待英珠更是百依百顺。



其实，这位演员就是《机智医生生活》里饰演双胞胎弟弟「张弘道」的裴贤圣！当时就因为一双圆圆的杏眼和高挺的鼻梁，被观众们爱称为「3秒朴宝剑」，意思是刚看到时会有3秒钟错觉以为是朴宝剑本尊XD



这是裴贤圣：



这是朴宝剑，有些角度真的有几分相似呢：



裴贤圣1999年出生，2018年刚刚出道，第一部作品就是在《金秘书为何那样》饰演大集团的实习生，之后在MBC《意外发现的一天》、网剧《恋爱播放清单》第三和四季都有重要角色，还有不知道什么时候才能看到的《Dear.M》。



《我们的蓝调时光》里，裴贤圣和卢允瑞的父亲是冤家对头，见面不吵架就相当於没见面的程度。偏偏他们的小孩却互生情愫，被tvN介绍是「济州版罗密欧与朱丽叶」。



裴贤圣和卢允瑞一起为《Cosmopolitan》拍的写真，与剧中形象非常不一样！两位演员的可塑性都超强：



《我们的蓝调时光》今晚即将播出第5集，预告中英珠悲观地说「爱情是不存在的」，郑显仍痴情地挽留、哭著不肯放下电话：「我们也许会不一样啊！不要逃避了，我们再考虑一下吧！」希望这对少年CP也有好的结局啊~



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