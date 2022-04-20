BTOB陆星材突曝绯闻恋上素人女生！CUBE娱乐紧急回应：假的，两人只是朋友而已

韩网爆料爱豆团成员兼演员陆星材正在热恋中。

这两日，韩国多个交流网站爆出了陆星材与素人女生A某热恋的帖子。 A某在个人SNS上晒过陆星材的同款手机壳照片，但没过多久之后就删除了，她还上传过在高尔夫球场上拍摄的影片，同样也在发布后没多久就删掉。 相关影片的背景音里能够听到男性的声音，不少网友都表示「听起来就是陆星材的声音」。



据传，A某还和陆星材的队友、BTOB另一名成员PENIEL也私交甚好，而A某和陆星材能够交往也是因为PENIEL的介绍，再加上两人的爱好都是打高尔夫球，关系火速亲近了起来。 目前A某已经将自己的IG转为了非公开形式。

对於陆星材的绯闻，经纪公司CUBE娱乐也火速否认，称：「网路上传出的内容都不是事实，陆星材和A某只是朋友关系而已。 传闻公开后有很多人私讯A某，她才把SNS帐号改成非公开形式。 」

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