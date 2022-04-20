宋智孝爆料《RM》成员中刘在锡和金钟国最唠叨：「所以两个人不能见面」还透露曾跟踪过李光洙！

宋智孝作为嘉宾出演综艺《屋塔房的问题儿童们》，节目中她也提到《Running Man》成员中刘在锡和金钟国最唠叨。

接著，宋智孝被问到「两人中最唠叨的人是谁」时，她回答：「两人的唠叨是不一样的，在锡欧爸经常唠叨有关节目的事，钟国欧爸经常唠叨私生活方面的事情，所以两个人不能见面。两人的唠叨加在一起，就会变成如此（巨大的）。」



对此，金钟国否认自己是老头子，并说：「在锡哥是老头子，我是导师。在锡哥的唠叨有点累，我更人性化。在锡哥的唠叨就像上课一样，我的唠叨很自然地渗入其中的感觉。」指出自己与刘在锡的唠叨不同，引发爆笑。



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另一方面，宋智孝表示在《Running Man》聚餐后跟踪过金钟国害李光洙。她透露事件的始末：「聚餐时的时候，除了我以外，男成员们之间吵吵闹闹互相交换眼神。因为太伤心了，偷偷坐在光洙车后座潜伏进去酒桌，最后一起玩了。」偷偷跟踪李光洙这段，真的听几次都不腻啊 XD



这集《屋塔房的问题儿童们》将在今晚（20日）播出，大家可以在期待一下有没有什么幕后小故事啦！

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