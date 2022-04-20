BTOB陸星材突曝緋聞戀上素人女生！CUBE娛樂緊急回應：假的，兩人只是朋友而已

韓網爆料愛豆團成員兼演員陸星材正在熱戀中。

這兩日，韓國多個交流網站爆出了陸星材與素人女生A某熱戀的帖子。 A某在個人SNS上曬過陸星材的同款手機殼照片，但沒過多久之後就刪除了，她還上傳過在高爾夫球場上拍攝的影片，同樣也在發佈後沒多久就刪掉。 相關影片的背景音裡能夠聽到男性的聲音，不少網友都表示「聽起來就是陸星材的聲音」。



據傳，A某還和陸星材的隊友、BTOB另一名成員PENIEL也私交甚好，而A某和陸星材能夠交往也是因為PENIEL的介紹，再加上兩人的愛好都是打高爾夫球，關係火速親近了起來。 目前A某已經將自己的IG轉為了非公開形式。

對於陸星材的緋聞，經紀公司CUBE娛樂也火速否認，稱：「網路上傳出的內容都不是事實，陸星材和A某只是朋友關係而已。 傳聞公開後有很多人私訊A某，她才把SNS帳號改成非公開形式。 」

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