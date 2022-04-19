继《二十五，二十一》后，孔刘半夜不睡觉追疗愈新剧《我的出走日记》！疯狂模仿剧中经典台词

继《二十五，二十一》后，孔刘半夜不睡觉追疗愈新剧《我的出走日记》！疯狂模仿剧中经典台词

明星   2022年4月19日   星期二10:16   MiJimin   6

（封面图源：IG@gongyoo_official）

网友留言：「这部剧我也好喜欢，收视率好可惜」、「果然识货，我也有追！」、「非常好看」、「我想追你的剧啊~TAT」

昨晚，孔刘在个人 IG 上传了疗愈新剧《我的出走日记》的官方海报，并写上：「崇拜你」的简单几个字，直接呼应了第二集结尾时，金智媛对孙锡久说让他可以崇拜自己的台词。
（图源：IG@gongyoo_official）（图源：Netflix@《我的出走日记》截图）

《我的出走日记》金智媛最后向孙锡久语出惊人：「崇拜我吧，让我的心被填满」（EP.1-2剧透）

没想到在深夜时，孔刘又再上传了另一张官方海报，并写上更长的一段话：「收视率？虽然很渴求了....像战士一样都给你，用爱来爆发吧！！」同样也是模仿了剧中的经典台词，可以看得出来孔刘已经沉浸在这部剧之中。
（图源：IG@gongyoo_official）

原本以为只是单纯的帮忙宣传，但可以模仿台词的情况下，可以说是很喜欢这部剧的氛围了，目前《我的出走日记》收视率下滑，但在剧迷之间的评价很好，应该是为了安慰演员与剧组们，自己也是真心欣赏这个作品。
（图源：IG@gongyoo_official）

看到这样暖心的应援，孙锡久也写下了留言回应：「谢谢你，感谢你，我爱你。」

在这之前，孔刘也曾经表达过对后辈南柱赫主演韩剧《二十五，二十一》的喜爱，反应相当可爱～！
（图源：IG@gongyoo_official）

大家追的剧是否和孔刘OPPA重叠了呢？

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留言/评论
  • 死氣沉沉的劇
    2小时前
  • 孔劉別追劇了，快演出吧
    3小时前
  • 開始喜歡南朋友，金泰梨
    3小时前
  • 我因為孔劉，硬是把「寧靜海」看完了⋯然後，內心有點五味雜陳。 明白大家的明白～🥲
    3小时前
  • Eva Hsuen
    3小时前
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