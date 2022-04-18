还有继续追下去的欲望吗？《还有明天》收视率断崖式暴跌，高颜值阴间F4也拯救不了

魔幻韩剧《还有明天》收视率惨遭滑铁卢。

4月16日《还有明天》播出了第6集，全国平均收视率仅为2.7%，比首播收视率7.6%下降了将近5个点，断崖式下滑让人震惊。



其实《还有明天》开播前以及刚开播时都反响热烈，该剧改编自同名网路班花，故事讲述一间叫作走马灯的公司，专门负责人死后的各种业务，金喜善饰演危机管理组组长，尹志温饰演副组长，这个组别专门拯救有轻生倾向的人，想方设法降低他们的忧郁指数，努力让他们觉得人生还有希望。 而路云是在一起意外中遭受波及陷入昏迷，成为半人半鬼的使者加入危机管理组，李洙赫则是引渡管理组的组长。 他们被观众们称为高颜值阴间F4，各有优点，各有特长。



在这部剧里，连阴曹地府都不是昏暗、阴森森的氛围，而是富丽堂皇，甚至有些奢华的大企业形象。而最吸引人的莫属不同於其他阴间使者的设定，这部剧里的F4们并非引领亡灵走向黄泉的引导者，而是成为了人类的拯救者，努力救下每一位试图自杀的人，题材和角色设定都有创新，生活在这世上，是人都会遇到各种不如意，生活压力大，背负著沉重心理负担的人不在少数，而他们或许会在某一刻而情绪崩溃，陷入想要轻生的偏执中 。 F4的出现其实是在提醒我们死亡无法解决问题，活下去才有机会看到希望，找到出路，其实对於看剧的我们来说也蛮有教育意义的。

不过也许是每一集的故事都陷入了「发现-拯救」的轮回里，已经让不少观众开始吐槽「太无聊了」、「套路一样」、「看过漫画的我原本对这部剧很期待，可是真的很无趣啊」、「演技也很一般」。

《还有明天》从首播以最高收视率10.1%创下MBC收视率历史，到第6集直接斩腰式下滑，也只是用了3周而已，不知道高颜值阴间F4能否拯救接下来的收视率呢？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻