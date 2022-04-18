[分集剧情]《Again My Life》李准基已预知未来而抢得先机、李璟荣获利计画频受阻！（EP4）

[有雷]《Again My Life》李准基除了满血复活，让观众们看得相当痛快以外，还因为他早已知道未来即将发生的事情，而能够在此时洞烛先机或是做出更好的选择，也清楚他的敌人李璟荣会从哪些事件中获利，而提早斩断他的资金来源，扭转局势。

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《Again My Life》国会议员赵泰燮（李璟荣饰）来到韩国大学演讲，藉此拉近与年轻人的距离，让金熙宇（李准基饰）感到不以为然，而就读工程系同样讨厌赵泰燮的金熙雅（金智恩饰），真正的身份其实是协助赵泰燮管理非法资金的天下集团的独生小女儿，她要求金熙宇保密她的身份，不过金熙宇倒是认为金熙雅日后有可能成为成为自己的援军。



金熙宇的好友李民秀（郑尚勋饰）拿来了昔日医大出身的好友文成焕所设计的沟通软体平台「哈哈Talk」，就等於现在大家几乎都有在使用的Line一样，金熙宇当然知道这软体未来会是智慧手机时代不可缺少的，而在他记忆中，开发者文成焕的专利权之后被第一电讯夺走而败诉，只能落寞出国留学。於是他决定在这里协助文成焕，避免他被赵泰燮相关人等欺骗。



天下电讯的社长在金熙宇的前世早已被他调查过，是一位商业间谍，专门以不合理的条件，夺取开发者的专利权先行注册，并提前上市，让开发者无法得到应有的利润。金熙宇同时向好友金熙雅透露「哈哈Talk」的讯息，而她也直接向父亲提到这个很棒的新创事业，并告诉父亲天下电讯社长的行为似乎有异。



果然天下电讯的社长私下约了文成焕见面，想提议他不用参与青年创业大赛，而直接将专利权卖给他。由於金熙宇知道他将跳槽到第一电讯，所以要文成焕录音并且不接受提议。同时金熙宇也去找了为赵泰燮做事的专利律师进行谘询，甚至找学生会的前辈检察官张一铉来调查此案，释放消息让对方心急，赵泰燮立即断尾，不再与天下电讯社长有瓜葛。



文成焕最终得到了天下集团会长直接的赞助，他相当开心，除了觉得金熙宇未卜先知，料事如神以外，更提到除了金熙宇，他还收到了一封陌生简讯提醒他要小心天下电讯社长，并署名「普鲁托」。在李民秀与金熙宇的调查之下，发现是有人与手机的主人借用并传了简讯给文成焕，透过监视器发现此人竟然就是赵泰燮身边的秘书韩智贤室长！她是否潜伏在旁也打算搞垮赵泰燮？



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