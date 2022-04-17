请给我「罗希度面包」！《二十五，二十一》中「易辰」为了送「希度」贴纸，吃的就是这个！

「希度面包」在韩国十分火爆。

南柱赫和金泰梨主演的《二十五，二十一》带来的不仅是对初恋的回忆，还告诉我们「青春不会只有美好，还会有伤痛」。白易辰（南柱赫 饰）和罗希度（金泰梨 饰）没能结婚一直幸福下去的「BE结局」让很多观众无法接受，而这也成了电视剧杀青之后余韵长留的重要原因，有遗憾才会让人念念不忘。

这边观众们还在气愤编剧没成全男女主的爱情，那边电视剧的广告赞助商却十分有头脑地以此为卖点大力推销罗希度最爱的面包，这招用美食来抚慰受伤心灵的行销方案确实很赞！「希度面包」和最近风靡全韩国、 一「包」难求的宝可梦面包很相似，里面都带有可爱贴纸，卡通形象还曾出现在希度的笔记本上。包装袋上的小人是不是有那么一点像易辰和希度呢？瞬间就会联想到易辰吃了很久的面包，把攒下的贴纸送给希度的场景！



희도가 띠부씰 모으던 바로 그 빵

브레다움 신상 나옴!!



2521 24겹몽블랑페스츄리 2,000원

고소하고 부드러운 페스츄리 속 달콤한 커스터드 슈크림

2521 블루베리리플잼머핀 2,000원

새콤달콤 블루베리의 맛을 그대로 담은 머핀#희도빵 #2521빵 #스물다섯스물하나#브레다움 #세븐일레븐 pic.twitter.com/JGUexyMRXj — 세븐일레븐 (@seveneleven_kr) March 31, 2022

希度深夜奋笔疾书时吃的它、和好友一起分享的也是它（虽然是为了攒贴纸），明明知道是插入的广告，但这超自然的穿插手法不仅不突兀，还给观众们留下了「这面包一定很好吃」的印象。 厂商也在电视剧播毕之后，立刻趁热推广，引得剧迷们争相购买，据说工厂都要连夜不间断开工才能保证供货。



售价2000韩币的「希度面包」不仅让民众们get到了火爆剧同款，还同时拥有了可爱贴纸，尝到了美味，真实一举多得呢！

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