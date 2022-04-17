选爱豆到底要不要看人品？Black Eyed必胜表示：坚决拒收太妹出身的人！

人品是成为爱豆的必备条件之一吗？

最近韩网上关於这个问题热度极高，引来大量讨论，只因旗下拥有防弹少年团这样顶流爱豆团的娱乐经纪公司HYBE力推了新女团LE SSERAFIM，其中一位成员金佳蓝却在即将出道的前夕被踢爆包括校园暴力在内的黑料以及动作不雅的黑照，网友们指责HYBE识人不清的同时，抵制她出道。 虽然HYBE回应称金佳蓝才是受害者，但越是澄清越是有更多的黑料爆出，与此同时也引申出「选爱豆到底要不要看人品」这个话题。



网友们各抒己见，议论纷纷，此时乐坛知名制作人Black Eyed必胜（Rado和崔奎成）的旧采访吸引了所有人的目光，作为女团STAYC的打造者，Black Eyed必胜曾经说过：「各家公司除了自办选秀之外，还会到实用音乐培训班里挑选想要成为爱豆的预备人才。 第一步要拍摄唱跳影片，以确定是否有培养潜力；第二步要面试，再经历一轮优胜劣汰。 在这个过程中我们会进行多方面考察，比如本人是否有清晰的目标，在学校表现如何等等。 fb、ig这些SNS帐号我们也会仔细检查。 太妹出身的孩子我们坚决拒收，万一出道以后被爆出黑料的话，公司的投资就全都打水漂了。 」



Black Eyed必胜绝对有资格这么说，不仅是因为他们自己就是经纪公司HIGH-UP娱乐的掌舵者，还因这两位是业内佼佼者，创造出多首K-POP经典大热曲目，T-ARA的《Roly-Poly》、《Bo Peep Bo Peep》，张贤胜&泫雅的《Trouble Maker》，SISTAR的《Touch My Body》，TWICE的《Cheer up》、《TT》皆出自他们之手。作为乐坛业内人士、专业人士，看得多了自然考虑得也更全面。这番采访此时重新被提及，也引发了很多网民的共鸣，表示「说实话 要是爱豆出道后才惹是生非，那公司确实也没法未卜先知。可是出道前检查成员有没有黑历史，这难道不是必走的基本程式吗」。

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