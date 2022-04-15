润娥教大家饼干没吃完怎么保存！在韩网引发热烈讨论，网友：「饼干爲什么会剩下、拆开就结束了」

润娥日前公开的 Vlog 中，有一段是她教大家饼干没吃完该怎么保存，照著她的方法，即使没有橡皮筋、夹子，也能把没有吃完的饼干保存好，真的是生活智慧王 XD

윤아가 남는 과자 바삭하게 먹는 방법 알려줌.. 진짜 생활의 달인 맞다니까 pic.twitter.com/OcPckP71c2 — 윤아야 계좌만 불러 (@only_young_life) April 12, 2022

虽然润娥在影片中有解释：「昨天我真的吃了很多东西，所以最后在吃这个的时候，实在吃不下去就去睡觉了，才折起来的。」不过...影片一公开，也引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「饼干爲什么会剩下...」、「润娥啊一般不会剩下饼干，拆开就结束了」、「虽然点子很好，但我不会剩下」、「就像以前在《孝利家民宿》，好像知道很多生活秘诀」、「这个饼干超好吃」、「可悲的是没有剩下饼干的事情」、「润娥爲什么这么可爱」、「真的是天才啊」等等。





而润娥与李钟硕主演的《黑话律师》（《Big Mouth》）已经确定7月在MBC播出。该剧讲述胜诉率10%的律师朴昌浩（李钟硕 饰）意外接手一桩杀人案，在调查的过程中接连遇到多起奇怪事件，进而发现其背后惊人的黑暗真相，且为了对抗恶势力，他也逐渐黑化，并展开一连串以恶制恶的紧张刺激的故事。而润娥饰演朴昌浩的妻子高美好，历经社会洗礼后逐渐变成厚脸皮的女人，也会经常骂脏话。

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