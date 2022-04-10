HYBE新女团「LE SSERAFIM」预告影片公开就引发争议！网友：「衣服怎么回事？组合里不是有未成年人」

「LE SSERAFIM」是 HYBE 收购 Source Music 后推出的第一个女团，将在5月出道。

近日，官方陆续公开成员们的预告照和影片，6名成员包含宫脇咲良、金采源、许允眞、Kazuha、Garam 和 Eunchae。



10日，官方公开团体的预告影片，6位成员站在试镜现场排队等待，各自进入试镜的房间里，换上衣服并摆起 pose 来。不少网友觉得成员们的服装过度暴露，特别是团体里还有2005、2006年生的未成年成员，而拍摄角度也很奇怪，有不拍脸只拍身材的镜头。



除了预告影片的问题外，团体照也被眼尖的网友发现严重的P图痕迹，像是成员的手缺失一部分、或是多出一只，发生各种「灵异」事件。后来在凌晨两点，公司也重新上传修正后的团体照片。



这也韩网引发讨论，网友们也纷纷表示：「真的是很独特，是没见过的风格」、「衣服怎么都这么土气......」、「衣服怎么回事？组合里不也有未成年人吗」、「这是谁的取向呢」、「是谁啊？策划这个的人给爱豆穿什么了」、「因爲不敢相信，所以看了影片」、「和最近出来的女爱豆相比的话，真是太过分了」、「意图太明显了，好讨厌」、「没想到 HYBE 会出现这样的风格」等等。



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