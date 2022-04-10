「听」完这篇文章你能够忍住不哭吗？第一个推荐的悲伤歌曲就让你爆哭落泪！

每一首歌曲都饱含著丰富的情感，快来挑战不哭，或是好好大哭一场～！（也欢迎大家留言推荐）

最近追完韩剧《三十九》和《二十五，二十一》后，真的觉得自己泪腺有够发达，非常适合大哭一场，之后就想到，人生中有什么样的歌曲跟意境，曾经让我大哭过？小编特别精选五首歌曲，第一首就突破你的心防！！！

*注意：前两首歌口味都偏重!!!*

▼李遐怡（LEE HI）在金唱片典礼上，一边追忆钟铉一边演唱〈breathe〉（呼吸），当然这一场表演，不只她自己，连同全场的人和萤幕前的大家都忍不住泪崩，堪称历代级的悲痛LIVE。（表演开始於01:50）



▼《盼望的大海》中鲜于贞娥一开唱就引发现代人共鸣的歌曲，让人彻底想宣泄社会压力带来的窒息感，跟著这首歌一起逃跑的心情，难以言喻。



▼郑承焕为《又，吴海英》献声的 OST〈如果是你〉，歌声中对一个人的渴望，撕心裂肺的呐喊～，真挚感满分！



▼SJ圭贤在《蒙面歌王》里演唱Urban Zakapa的〈我不爱你〉，投注满满的感情，最后的高音大爆发，一绝！大略歌词：「不知道该说什么话，那令人尴尬的沉默」、「我不爱你了，你应该也知道，就算看著你哭泣，我也不会感到心痛」、「我不爱你了，没有任何理由，感到抱歉的话，请求原谅的话，都没有想要说出口」、「这就是全部，我的真心，我不爱你了」



▼最后一首，是韩剧《我的大叔》的 OST〈大人〉，当初一开始很多人以为是 IU 献声，但其实是 Sondia 唱的，那歌声飘晃在空气中彷佛瞬间就会消失的无影无踪，让人更加投入在看剧的氛围之中。（这部剧我当初也是追的一把鼻涕一把眼泪啊～～～TAT）



这几首歌有成功击中你的心吗～？

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