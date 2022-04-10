HYBE新女團「LE SSERAFIM」預告影片公開就引發爭議！網友：「衣服怎麼回事？組合裡不是有未成年人」

「LE SSERAFIM」是 HYBE 收購 Source Music 後推出的第一個女團，將在5月出道。

近日，官方陸續公開成員們的預告照和影片，6名成員包含宮脇咲良、金采源、許允眞、Kazuha、Garam 和 Eunchae。



10日，官方公開團體的預告影片，6位成員站在試鏡現場排隊等待，各自進入試鏡的房間裡，換上衣服並擺起 pose 來。不少網友覺得成員們的服裝過度暴露，特別是團體裡還有2005、2006年生的未成年成員，而拍攝角度也很奇怪，有不拍臉只拍身材的鏡頭。



除了預告影片的問題外，團體照也被眼尖的網友發現嚴重的P圖痕跡，像是成員的手缺失一部分、或是多出一隻，發生各種「靈異」事件。後來在凌晨兩點，公司也重新上傳修正後的團體照片。



這也韓網引發討論，網友們也紛紛表示：「真的是很獨特，是沒見過的風格」、「衣服怎麼都這麼土氣......」、「衣服怎麼回事？組合裡不也有未成年人嗎」、「這是誰的取向呢」、「是誰啊？策劃這個的人給愛豆穿什麼了」、「因爲不敢相信，所以看了影片」、「和最近出來的女愛豆相比的話，真是太過分了」、「意圖太明顯了，好討厭」、「沒想到 HYBE 會出現這樣的風格」等等。



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