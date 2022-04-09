若《社内相亲》「夏莉」生了宝宝，「爷爷」李德华有了曾孙的话（feat.威本联盟）

《社内相亲》中的姜泰武（安孝燮 饰）的爷爷、老会长姜多俱（李德华 饰）若是有了乖曾孙，他一定是这样的！

《社内相亲》已经完美落幕，除了安孝燮与金世正这对CP引发热议外，不少人看到李德华饰演的「霸总爷爷」也很惊喜。 这位爷爷也只是长得霸气了一点，实际上超级可爱，每天的任务就是敷面膜+追剧，顺便疯狂催婚孙子，希望自己早日抱到金（曾）孙。



提到李德华带孙子，不得不说《超人回来了》中的经典内容了，那期节目赚足了观众们的笑声。李德华和「威本联盟」的见面，让老人家过足了爷爷瘾。不禁让人联想到了姜多俱，若是老会长有了曾孙，可能也是这样一番情境吧。李德华一见到可爱的混血小兄弟就笑得合不拢嘴，甚至担心自己一脸「凶相」会不会吓到孩子们，哪知威廉和本特利一见到爷爷就露出甜甜笑容，立刻就融化了老人家的心，即刻放话：你们想要什么，爷爷全都满足你们。



威廉提出想去儿童咖啡馆，爷爷立马就答应了。年纪大了，体力跟不上也没关系，只要宝宝开心，爷爷就一定会去做。



看宝宝的眼神那叫一个慈祥！



威廉宝宝送给爷爷兔子发夹，李德华感动到飙泪，温柔地抱住了威廉。（相关影片可以按这个跟这个观看！）



想像一下若是泰武和夏莉有了宝宝，姜多俱一定变身为「二十四孝好爷爷」。乖孙子想去儿童咖啡馆，曾爷爷立马就会让人建一个超大的、设施超全的新店。说不定还要每天带著金孙四处炫耀：看，我家孙子帅吧~~（笑）

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