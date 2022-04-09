韩新政府座谈会邀请SM&JYP&HYBE唯独少了YG，还打算请BTS参加就职典礼！韩网民：别蹭爱豆热度！

韩国新政府交接委员会日前邀请了SM娱乐、JYP娱乐和HYBE娱乐等韩国国内大型演艺企划公司参加了座谈会。

韩国社会福利文化部委员和SM、JYP、HYBE等公司的代表们出席了座谈会。 新政府交接委员会听取了SM娱乐等几大社对於K-POP进军海外的法律制度改善措施、构建大众音乐支援体系等业界的困难事项的意见，同时还提到了K-POP明星军队服役问题。



韩饭圈的粉丝们一定都知道韩国三大社为SM、YG、JYP，HYBE虽然有顶流爱豆团-防弹少年团，但创建时间尚短，且未培养出更多的团队，此前一直未有资格被排进前4大公司。 然而即将接任的新政府却破例首次以政府人员身份探访HYBE，而且在谈论文化座谈会上排除了三大娱乐之一的YG公司。 消息一出引来坊间各种猜测，有人指是YG拒绝参加，也有人称新政府不喜欢YG，但一切也只是猜测而已。

与此同时，新总统就职筹备委员会又爆出商议邀请防弹少年团来参加就职典礼的消息，引得大批粉丝强烈抗议，他们不希望把防弹少年团的名声用於政治目的。很快HYBE回应表示「并没有收到过相关邀请」。



无论是让娱乐经纪公司参加座谈会，还是邀请防弹少年团参加新总统就任典礼，都让广大韩国网民感到无语，纷纷留言称：「不要蹭爱豆的人气」、「新政府到底在干嘛？ 现在民生经济都很艰难，做这些干嘛」、「政治就不要干涉文化产业了」等。

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