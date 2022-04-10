得了「安孝燮病」怎么办？ 「一日一安孝燮」帮你完美解决～♥

最近各位韩剧迷们是不是患上了「安孝燮病」呢？

开播前没有大宣传的《社内相亲》完美诠释什么叫「梗虽老，但只要剧情够甜，观众们依旧爱看」。 经典的「霸道总裁爱上我」的老梗拍出了新意，融入爆笑情节，无厘头剧情没有人生大道理，爽剧超级舒压，这也是该剧首集之后收视率一路飙升的重要原因之一。 当然，一部好剧离不开导演、编剧以及全体演员的辛勤拍摄，而作为男主角的安孝燮更是功不可没，造就了新一代自恋霸总「始祖鸟」人设，带点喜感带点傻气，尤其是现实生活中难以说出口的肉麻情话，真的只有我们姜社长才能Hold得住。

姜泰武在剧里迷惑了申夏莉（金世正 饰）的芳心，安孝燮则在戏外成了芳心纵火犯，让广大女观众患上了「安孝燮病」，直呼「安孝燮有罪」。 小编为大家带来了治疗处方，那就是「一日一安孝燮」，记得每日服用哦！！

4月1日愚人节暗黑风



4月2日温顺「大狗狗」



4月3日咖啡车前的「徐医生」



4月4日女友视角下的大学生男友



4月5日休闲Look



4月6日忙里偷闲玩自拍的「徐医生」



4月7日比玩偶还要可爱的「徐医生」



4月8日雨中漫步



4月9日宽背+喵



4月10日思想者



4月11日章鱼小丸子



4月12日微风



4月13日浓眉欧巴



4月14日男友与猫



4月15日在看什么？



4月16日上班前



4月17日好饿啊



4月18日跟我去跑步吧



4月19日男人，蓝人



4月20日今天是阳光下的暖男



4月21日认真工作的男人最帅！



4月22日今天是长腿欧巴本人



4月23日高难度动作-睁一只眼闭一只眼



4月24日劳动人



4月25日花火游戏



4月26日工作了一天之后的感觉：累



4月27日女友视角



4月28日高冷男



4月29日完美侧脸



4月30日大学生时期的男友



今天，你沉陷了吗？

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