得了「安孝燮病」怎麼辦？ 「一日一安孝燮」幫你完美解決～♥

最近各位韓劇迷們是不是患上了「安孝燮病」呢？

開播前沒有大宣傳的《社內相親》完美詮釋什麼叫「梗雖老，但只要劇情夠甜，觀眾們依舊愛看」。 經典的「霸道總裁愛上我」的老梗拍出了新意，融入爆笑情節，無厘頭劇情沒有人生大道理，爽劇超級舒壓，這也是該劇首集之後收視率一路飆升的重要原因之一。 當然，一部好劇離不開導演、編劇以及全體演員的辛勤拍攝，而作為男主角的安孝燮更是功不可沒，造就了新一代自戀霸總「始祖鳥」人設，帶點喜感帶點傻氣，尤其是現實生活中難以說出口的肉麻情話，真的只有我們姜社長才能Hold得住。

姜泰武在劇裡迷惑了申夏莉（金世正 飾）的芳心，安孝燮則在戲外成了芳心縱火犯，讓廣大女觀眾患上了「安孝燮病」，直呼「安孝燮有罪」。 小編為大家帶來了治療處方，那就是「一日一安孝燮」，記得每日服用哦！！

4月1日愚人節暗黑風



4月2日溫順「大狗狗」



4月3日咖啡車前的「徐醫生」



4月4日女友視角下的大學生男友



4月5日休閒Look



4月6日忙裡偷閒玩自拍的「徐醫生」



4月7日比玩偶還要可愛的「徐醫生」



4月8日雨中漫步



4月9日寬背+喵



4月10日思想者



4月11日章魚小丸子



4月12日微風



4月13日濃眉歐巴



4月14日男友與貓



4月15日在看什麼？



4月16日上班前



4月17日好餓啊



4月18日跟我去跑步吧



4月19日男人，藍人



4月20日今天是陽光下的暖男



4月21日認真工作的男人最帥！



4月22日今天是長腿歐巴本人



4月23日高難度動作-睜一隻眼閉一隻眼



4月24日勞動人



4月25日花火遊戲



4月26日工作了一天之後的感覺：累



4月27日女友視角



4月28日高冷男



4月29日完美側臉



4月30日大學生時期的男友



今天，你沉陷了嗎？

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