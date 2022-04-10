[有雷]《单恋原声带》「全世界只有你不知道！」朴炯植出现劲敌告白受阻！韩韶禧面临分离泪洒车站（EP3）

[有雷]《单恋原声带》仅有四集长度，不过每一集内容中所喷发的粉红气流却让观众们相当喜爱。韩韶禧发现了老友朴炯植的电脑中，存著许多她所不知道的时候侧拍下来的照片，朴炯植会直接表达出自己的心意吗？

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《单恋原声带》恩秀（韩韶禧饰）为了帮宣宇（朴炯植饰）发送工作上的照片，无意间发现他电脑中有著许多自己的照片，不过面对宣宇，恩秀又赶紧追问他是否要对他单恋的对象「珍妮佛」表白？又是何时爱上对方的？种种直球问题让宣宇无法招架，选择不回答。恩秀想起了高中时的自己，当时开心地与宣宇分享著自己创作的内容，同时她也送给宣宇一台相机，说要投资他，希望他成为名摄影师。



宣宇接到了工作上的邀约，对方是他非常欣赏的摄影名家，是一个绝佳的机会扬名海外，不过却必须比预计时间提早出国。他也回答了恩秀前日的问题，并说打算向单恋了8年的对象告白，恩秀听了心情相当复杂，还向即将出国的宣宇强调自己在友情上绝对支持他的决定。周围的人都暗示恩秀，宣宇是不可多得的好男人，全世界只有你不知道他爱你，恩秀却担心自己跟宣宇交往后，若没有好结果会让宣宇受伤。



此时恩秀在歌词的创作上也受到了肯定，制作人终於满意了作品并且介绍了知名歌手Jay（徐仁国饰）给恩秀认识，一行人开心聚餐后，制作人更单独约了恩秀续摊，甚至向她表白自己的心意。当晚原本宣宇打算向恩秀告白，但却直接闯入打断了制作人与恩秀的对话，之后自行离开让恩秀等了一整夜。



宣宇若无其事地照原定行程出国，恩秀送他到巴士站时，他依旧不忘叮咛恩秀别因为爱美就著凉了，这让恩秀想起了8年前要送宣宇去当兵的日子，当时两人在咖啡厅道别，宣宇说了同样的唠叨叮咛，当时在咖啡厅打工的恩秀，在宣宇离开后哭得非常伤心，而现在的她，似乎又想起当时的自己，泪流满面，这是否就是宣宇所说的单恋心情呢？宣宇所提到8年前开始的单恋，就是当年他在离开咖啡厅的路上，因为担心恩秀淋雨而买了雨伞折返咖啡厅，看见了那个正在哭泣的恩秀……



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