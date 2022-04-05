金泰梨也不满意《二十五，二十一》大结局：一想到是BE，我的心都碎了ㅠㅠ多次向编剧发牢骚！

作为女主角，金泰梨能接受《二十五，二十一》的大结局吗？

近期的高分韩剧非《二十五，二十一》莫属，故事围绕著家道中落的富二代白易辰（南柱赫 饰），和怀抱击剑梦想的罗希度（金泰梨 饰）在彼此最落魄失意时相遇，三年里互相扶持，成为彼此的救赎跟希望的故事。 一共16集的故事，前13集都官方主动撒糖，剧情甜蜜又搞笑。 哪曾想到了14集剧情急转直下，先是铺垫男主恭喜女主结婚，大结局中两人直接分手，看得观众们忍不住想骂编剧。 作为女主角的金泰梨，对这样的结局又有什么想法呢？



日前，金泰梨接受了杀青采访，就提到《二十五，二十一》的结局，透露「一想到是BE，我的心都碎了」。 对於BE的结局，其实金泰梨一开始也做了最大的努力，「编剧在最开始创作《二十五，二十一》时就是（BE）的方向，我也不知道该如何是好，实际上我也对编剧发过很多次牢骚，希望能够改一下（结局）。 电视剧一开始很像漫画氛围，太过美好了，好到不像现实中可以存在的，更像是漫画里闪闪发光的情节。 进入千禧年，罗希度也向成年人迈进了一步，这个时候就冲破了漫画走进了现实。 当我听到'现实'这个词的时候立刻就感受到了暗黑，简单来说就是无论浪漫还是幸福都褪色了，大结局不会按照漫画氛围走，漫画里的结局才会有我们关於初恋的唯美回忆。 罗希度曾经对高宥琳说过'我害怕失去，怎么就去告白了呢，不过拥有过才最重要'，我很同意这句话，所以虽然BE让我很伤心，但也不得不认可这个结局....」



原来BE是编剧经过深思熟虑的结果，初恋原本多是酸涩的，若脱离了现实感一味追求男女主角的圆满大结局，反倒落入了俗套。 虽然编剧用心良苦，希望通过电视剧反应现实，但即使是这样，广大观众还是更愿意看到「俗套的HE」，不然也不会吐槽「编剧你没有心了」。

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