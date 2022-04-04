《气象厅的人们》宋江终演感想：「辛苦又充实的拍摄现场…希望给观众们带来正面讯息」

JTBC电视剧《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》日前播出大结局，最终温暖的氛围也得到观众们的好评，而其中男主角宋江也发表了终演的感想。

宋江本次在《气象厅的人们》中所饰演的预报员李时雨，观众们认为如果要把他的角色比喻成气候的话，剧中他在恋爱以及自身的成长，可称得上是「晴朗」。每件事情他都以积极又温暖的能量感染了身边的人们，让大家的心情也变得好了起来，也是位比任何人更真诚积极看待天气的气象厅王牌预报员，其中好几次艰难的预报都由他出手完美解决。



与之前的作品相比，有许多观众们也从本次看出了宋江的成长。除了一开始的人物设定相当讨喜，喜欢上自己上司的可爱直白年下男，快速展开的恋情非常吸引观众，之后他因为自己的家中背景，以及与陈夏景（朴敏英饰）之间的婚姻价值观差异与矛盾，和许多逆境的来袭，让宋江在剧中的表现更加成熟，也成功带给观众们除了心动以外的感动。



宋江也透过所属公司表达了终演感想，他表示饰演李时雨一角让他真正学习到很多，虽然很累不过是相当充实的拍摄现场，如同我学习到很多，希望也留给观众们许多正向的讯息。宋江认为这部作品有著很特别的意义，日后也会持续认真地演出，也非常感谢观众们对他的鼓励，祝大家幸福。征服了各种题材包含奇幻动作、青少年校园、舞蹈以及职场罗曼史的宋江，下一步还将征服何种题材，令人期待。



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