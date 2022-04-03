爷爷强力反对，他们能否一起克服？《社内相亲》第11集剧照：面临爱情危机的姜泰武♥申夏莉，进行深情的通话

爷爷强力反对，他们能否一起克服？《社内相亲》第11集剧照：面临爱情危机的姜泰武♥申夏莉，进行深情的通话

韩剧   2022年4月3日   星期日14:31   Yuan  

（封面图源：SBS《社内相亲》剧照）

《社内相亲》第10集播出中，姜泰武（安孝燮 饰）和申夏莉（金世正 饰）爱情面临危机。

知道申夏莉（金世正 饰）真实身份的爷爷（李德华 饰），认爲申夏莉以「申金熙」的名义欺骗姜泰武，且是有目的地接近姜泰武。还发出「你以后别再和泰武见面了」的严重警告，申夏莉虽然想解释，但...这时姜会长接到姜泰武发生交通事故的消息，迎来冲击结尾。
（图源：Netflix《社内相亲》截图）

在这样的情况下，制作组公开第11集姜泰武和申夏莉进行深情通话场面。住院的姜泰武手上缠著绷带，不知道是不是没有手机，他到公用电话亭打电话，从他的样子中，可以感受到担心和思念申夏莉的心情。
 

申夏莉在家里接著姜泰武的电话，她苦笑的样子，让人好奇当天一天到底发生什么事情。姜泰武一边倾听申夏莉的声音一边说些什么，他想对申夏莉说的话是？表情不同的通话场面让人好奇。
（图源：SBS《社内相亲》剧照）

而《社内相亲》距离剧终只剩下两集，结局在即，姜泰武和申夏莉的爱情面临最大危机，姜泰武跟申夏莉的家人见面似乎也不是很顺利，「夏泰CP」的罗曼史结局会是如何，备受关注。也期待最后两集收视可以再创新高，想听四位主演一起唱歌啊！
（图源：SBS《社内相亲》花絮照）（图源：SBS《社内相亲》花絮照）

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